Sanremo 2026, "Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli": i retroscena sulle scelte di Carlo Conti A La volta buona, tra anniversari, duetti internazionali e sguardi troppo eloquenti, si formano nuovi possibili retroscena sugli ospiti della kermesse sanremese.

Dopo settimane di indiscrezioni e mezze conferme, La volta buona torna a occuparsi di Sanremo e dei suoi ospiti. In collegamento c’è Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, presenza ormai abituale nelle settimane che precedono la kermesse, portando curiosità e scoop. Stavolta, almeno in apparenza, è voluto essere prudente, ma Caterina Balivo è riuscita comunque a carpire alcune informazioni.

Sanremo 2026: gli indizi lanciati in studio a La Volta Buona

"Dicci qualcosa" ha esortato inizialmente il suo ospite la Balivo, provando a rompere il suo silenzio. Vitali spiega: "Allora innanzitutto dico che secondo me la presenza di Achille Lauro e di Tiziano Ferro sul palco insieme a Laura Pausini fa pensare che ci siano dei duetti, perché anche nel nuovo disco di Laura Pausini lei canta ’16 marzo’ con Achille Lauro, quindi è presumibile che ci possa essere questo. Poi insomma viene dato abbastanza per certo Eros Ramazzotti, che potrebbe non essere da solo". In studio si accende subito l’entusiasmo: "Ah per i 40 anni di ‘Adesso tu’!". E qui emerge uno dei fili conduttori di questa edizione, che secondo Vitali sarà "Il festival degli anniversari", un’edizione costruita attorno a ricorrenze simboliche e celebrazioni importanti. Lo stesso direttore ironizza anche sulla presenza dei Pooh sul palco Suzuki in piazza Colombo, annunciata da Carlo Conti: "I 120 anni di carriera, i 150 anni di carriera, non so quanti", mentre Balivo puntualizza ridendo: "I 60!".

Il mistero del duetto internazionale di Eros Ramazzotti: le speranze su Alicia Keys

Ma è quando si torna su Eros Ramazzotti che la tensione sale: "Ma scusami, tu hai detto Eros in coppia e non ce l’hai detto con chi però!", incalza la conduttrice. Vitali frena: "Non lo dico perché ancora non è sicuro, non lo posso dire". Alla domanda diretta "Ma perché non lo puo dire?" la risposta è divertita: "Perché sennò Carlo Conti mi sgozza".

A quel punto la curiosità si fa quasi investigazione. "Un indizio, una donna o un uomo?" chiede Balivo. "Non è italiana", replica Vitali, confermando di fatto che si tratta di una donna. "Aspetta… Anastasia potrebbe essere!", osserva la conduttrice notando un sorriso sospetto dal direttore: "Ha sorriso un po’. Lei ha cantato assieme con Eros". Ma il direttore ribadisce: "Non lo posso dire". E quando in studio si sottolinea "Ah però non ha detto no", Vitali precisa: "No, ho detto no, non è lei". L’ultima carta la gioca il maestro Mezzancella: "Può essere Alicia Keys, dato che hanno fatto un duetto con Ramazzotti da poco, potrebbe essere. ‘L’aurora’ l’ha cantata proprio con Alicia Keys". Qui il direttore non si sbottona, ma scoppia a ridere. Ed è proprio quella risata a diventare, per la conduttrice, la conferma più eloquente.

Il parterre delle star e l’ipotesi su Andrea Bocelli

Dopo un servizio che mostra Tiziano Ferro al Festival con Ranieri, Balivo fa un recap degli ospiti italiani celebri anche all’estero e aggiunge: "Io mi aspetterei a questo punto anche l’arrivo di Bocelli e poi chiudiamo il cerchio. Perché no? Di tutti quelli internazionali manca lui". Poi, osservando con attenzione il collegamento, sottolinea: "Attenzione perché Aldo Vitali ha fatto un sguardo.. io ho detto che mi aspetto l’arrivo di Bocelli e lui…". Vitali sbotta ridendo: "Non vengo più!", e Caterina Balivo, consapevole di conoscere bene il suo interlocutore, affonda: "Bocelli sarà il prossimo. Direttore, ci conosciamo da venticinque anni. Io mentre parlo guardo te e tu sei espressivo. Non ti fai neanche il botox, quindi… Non sai giocare a Poker!". Vitali infine aggiunge: "Anche il nostro, Caterina, è un anniversario. Tutti e due a Sanremo ora, in linea col festival".

