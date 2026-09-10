Rita Rusic choc a La volta buona, commenta il fidanzato Cristiano di 30 anni più giovane: "L’età conta" Dopo aver vissuto una relazione con un uomo più grande, oggi la produttrice si trova dall’altra parte e racconta come affronta i 30 anni che la separano dal compagno Cristiano.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La differenza d’età in una coppia può diventare un elemento ingombrante oppure passare completamente in secondo piano. Rita Rusic ne ha parlato nel salotto de La Volta Buona, raccontando a Caterina Balivo la sua esperienza personale e soffermandosi anche sul rapporto con il fidanzato Cristiano, più giovane di lei di circa 30 anni. Una situazione che, per certi versi, rappresenta il rovescio della medaglia rispetto a quella vissuta molti anni fa accanto a Vittorio Cecchi Gori, con il quale aveva una differenza d’età di 18 anni e mezzo.

La volta buona, la differenza d’età in amore secondo Rita Rusic

Nel corso dell’intervista, Rita Rusic ha spiegato che quando due persone appartenenti a generazioni diverse decidono di stare insieme, inevitabilmente possono trovarsi davanti a esigenze, abitudini e momenti della vita differenti. Per lei, quindi, l’età non è necessariamente un dettaglio irrilevante:"L’età conta perché stare insieme significa anche condividere determinate cose, magari quando hai un’età diversa ti trovi a fare cose che non è giusto vivere a una determinata età", ha raccontato la produttrice, partendo proprio dalla consapevolezza maturata attraverso le sue esperienze sentimentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal passato con Cecchi Gori a nuovo fidanzato Cristiano

Il tema assume un significato particolare per Rusic proprio perché conosce entrambe le prospettive. In passato è stata infatti legata a un uomo più grande di lei, mentre oggi vive una relazione nella quale è il compagno ad avere una differenza anagrafica significativa rispetto a lei. Una sorta di inversione dei ruoli che le ha permesso di guardare alla questione con occhi diversi, anche alla luce delle esperienze già vissute. La relazione con Cristiano, dunque, non sembra essere raccontata da Rusic attraverso il semplice dato anagrafico, ma attraverso ciò che una coppia riesce realmente a costruire nella vita di tutti i giorni. La differenza d’età può esistere, ma non necessariamente deve diventare il centro della relazione.

La rivelazione di Rita Rusic a Caterina Balivo

Rita Rusic ha poi lasciato spazio anche a una riflessione più generale sull’amore e sulle relazioni con una persona molto più giovane. Secondo la produttrice, non sempre dietro una scelta sentimentale esiste un progetto preciso: "L’amore capita", ha dichiarato, aggiungendo poi una considerazione sul modo in cui vengono spesso interpretate le storie con una forte differenza d’età: "Si dice che quando stai con una persona più giovane sia un po’ come un gioco, perché magari hai paura di affrontare una relazione seria, poi chissà… Magari si resta insieme per tutta la vita". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche