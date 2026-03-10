Marco Masini si racconta: "Fedez? Viviamo tutti delle tempeste. Sono fan di Ditonellapiaga, ma la numero uno è Pausini" Marco Masini racconta la simbiosi con Fedez, la sua passione per la musica e i consigli per i giovani artisti in un'intervista intensa a La Volta Buona.

La puntata odierna di La Volta Buona ha offerto ai telespettatori un approfondimento sulle dinamiche sanremese e dello spettacolo in generale, con un momento particolare con Marco Masini, protagonista insieme a Fedez di questa ultima edizione di Sanremo. L’inviata del programma ha colto l’occasione per parlare con il cantante delle emozioni che accompagnano la vita degli artisti e della relazione speciale che si crea con il pubblico e gli altri colleghi del settore.

Marco Masini e il rapporto col pubblico a La Volta Buona

Masini ha sottolineato l’importanza della connessione con chi ascolta, spiegando: "E’ indispensabile il rapporto con il pubblico, tutto ciò che facciamo lo facciamo per condividere con il pubblico. le nostre emozioni, le storie che raccontiamo, ed è il momento forse più bello quando il pubblico le condivide con te". Questo passaggio spiega bene come Masini veda la musica, cioé un veicolo di condivisione non solo di performance, ma un vero ponte tra la vita dell’artista e quella degli ascoltatori.

La simbiosi con Fedez a Sanremo 2026

Quando l’inviata ha chiesto: "Com’è nato tutto questo, questa simbiosi tra due anime che vivevano in qualche modo due tormenti diversi ma molto simili?", Masini ha risposto con la consueta profondità: "Siamo uguali a tutti, viviamo tutti delle tempeste molto molto forti durante la nostra vita, ci ritroviamo dentro e difficilmente troviamo il modo di uscirne, ma poi la vita ci dà la possibilità di rifarci, di capire che quelle stesse tempeste sono state indispensabili, e ce ne saranno ancora di indispensabili per crescere, per maturare per trovare un punto di riferimento, di stabilità. Io ho sempre detto e ribadisco che quando si è piccoli si impara dai grandi e quando si diventa grandi si impara dai più giovani, e quindi probabilmente qualcosa da uno più grande come me Federico l’avrà imparata, e io ho imparato tanto da uno più giovane".

La scoperta di Ditonellapiaga, il sostegno a Laura Pausini e i consigli a Sal Da Vinci

Masini ha anche parlato dei suoi artisti preferiti e delle influenze che lo hanno formato: "Ditonellapiaga? Mi piace tantissimo, sono diventato un fan. Io figo per le donne perché per me la più grande cantante di tutti i secoli è stata Dionne Warwick, e poi rimanendo in famiglia anche Whitney Houston, in Italia io tifo Laura Pausini, l’ho sempre detto è per me la numero uno, tra l’altro approfitto anche per dire ha fatto una versione meravigliosa di Ci vorrebbe il mare, in Io canto 2". Non sono mancati consigli preziosi rivolti ai giovani musicisti: "Cosa consiglierei a Sal Da Vinci dopo le critiche? Le critiche costruttive vanno ascoltate sempre, ho ascoltato tutti quelli che mi hanno criticato, se la critica poi sapevo mi avesse portato a migliorare. Bisogna migliorarsi tutti, come me, come lui, come un giovane di vent’anni. Il miglioramento finché c’è musica è da cercare di farlo".

