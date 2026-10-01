Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, si aprono a La Volta Buona su Ballando: "Oltre che il vincitore è anche il più carino"
Ospiti in collegamento a La Volta Buona, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno raccontato con ironia come stanno vivendo l'attesa per il debutto a Ballando con le stelle.
L’attesa per il debutto di Ballando con le stelle 2026 cresce e, tra i protagonisti più osservati della nuova edizione, ci sono sicuramente Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. I due sono intervenuti in collegamento a La Volta Buona, dove hanno raccontato con leggerezza il loro rapporto e soprattutto le sensazioni che accompagnano Aurora a pochi giorni dall’ingresso in pista. Per lei, infatti, condividere questa esperienza con il ballerino significa anche confrontarsi con un precedente piuttosto ingombrante: Nikita è il vincitore della scorsa edizione, conquistata insieme ad Andrea Delogu.
Aurora Ramazzotti e la responsabilità di ballare con il campione
Proprio il successo ottenuto lo scorso anno sembra essere uno degli aspetti che mettono maggiormente sotto pressione Aurora Ramazzotti, che non ha nascosto di sentire il peso delle aspettative. Durante il collegamento con lo studio, parlando del suo compagno di avventura, ha ammesso in modo spontaneo: "Ballare al suo fianco è una responsabilità enorme, me la sto facendo sotto per non dire altro!"
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Una preoccupazione raccontata però con il sorriso, anche perché Aurora sembra aver trovato in Nikita un partner capace di alleggerire la tensione. Poco dopo, infatti, ha aggiunto: "In ogni caso sono felice perché oltre a essere il vincitore in carica è anche il più carino e coccoloso!", mostrando tutto il supporto nato nella coppia in gara, che restituisce anche il clima instaurato tra i due durante le prove.
Nikita Perotti non si sbilancia sulla prima prova a Ballando con le Stelle
A incuriosire maggiormente il pubblico è naturalmente ciò che accadrà quando Aurora e Nikita scenderanno per la prima volta in pista. La coppia non ha voluto rivelare quale sarà il ballo scelto per l’esordio, anche se Perotti si è lasciato andare a un piccolo spoiler che lascia immaginare una coreografia tutt’altro che semplice: "Non posso dire quale sarà il ballo, però lo spoiler è che si salta tanto, lei finisce a terra e mi supplica dicendo ‘basta, non ce la faccio più’…", ha raccontato Nikita, alimentando così la curiosità senza svelare davvero il contenuto della performance.
Il debutto si avvicina
Il breve assaggio offerto durante La Volta Buona suggerisce quindi che per Aurora non sarà un debutto tranquillo. Tra salti, prove fisicamente impegnative e una coreografia ancora avvolta nel mistero, la Ramazzotti sembra pronta a mettersi alla prova davanti alla giuria e al pubblico di Ballando con le stelle 2026. E accanto a lei ci sarà proprio Nikita Perotti, chiamato a difendere il titolo conquistato nella precedente edizione.
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