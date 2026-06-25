Simona Tagli fredda l'ex Antonio Zequila a La volta buona: "Ora gli piacciono le 20enni", Balivo interviene e ferma tutto Incorvaia si racconta senza filtri nel salotto della Balivo, rivelando le ferite dei tradimenti subiti. Intanto l'incontro tra Simona Tagli e Antonio Zequila non va come previsto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Clizia Incorvaia è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di La Volta Buona e, nel corso di una discussione dedicata al tema dell’infedeltà, ha condiviso alcuni aspetti molto personali della propria esperienza, sorprendendo il pubblico con un racconto sincero e per certi versi doloroso. L’influencer ha preso parte al dibattito nato in studio sui tradimenti e sulle conseguenze che questi possono avere all’interno di una relazione, spiegando di aver vissuto in prima persona situazioni che l’hanno segnata profondamente. A fine puntata lo studio ha assistito anche alla reunion dei due ex Simona Tagli e Antonio Zequila. Ma quello che doveva rappresentare l’esempio di due ex che restano amici, ha portato invece ad alcune frecciatine.

La volta buona: la confessione di Clizia Incorvaia a Caterina Balivo

Pur evitando di fare riferimenti diretti o di citare nomi, Clizia ha scelto di raccontare come i tradimenti abbiano avuto un impatto importante sul suo equilibrio emotivo. Durante il confronto in studio, Incorvaia ha spiegato: "Anche io sono sempre stata tradita", ha dichiarato, intervenendo nel dibattito con parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei presenti: "Mi è successo anche da incinta ed ho scoperto che la mia relazione non esisteva… Sono stata tradita con tutta Italia, senza una selezione d’età", ha raccontato.

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Le conseguenze sulla fiducia in sé stessa e il racconto di Clizia Incorvaia

Nel corso della conversazione, Clizia Incorvaia ha voluto soffermarsi soprattutto sugli effetti che certe esperienze possono avere sulla persona tradita. L’influencer ha spiegato di aver dovuto affrontare un lungo percorso per elaborare quanto accaduto, ammettendo che le conseguenze emotive si sono protratte per anni. "Sono cose che ho dovuto curare per anni", ha raccontato, descrivendo un periodo complesso durante il quale la fiducia in sé stessa aveva iniziato a vacillare. Poi continua: "Queste cose non si perdonano, inizia a vacillare la tua sicurezza, pensi di non voler stare più con gli uomini, di non valere abbastanza, è terribile…", ha confessato. Un’ammissione schietta che ha mostrato il lato più vulnerabile dell’influencer cogliendo di sorpresa la stessa Caterina Balivo, che non sapeva come commentare una situazione del genere, e che ha solo chiesto sorpresa: "Questa cosa è capitata anche a qualche tua amica durante la gravidanza?", Clizia ha dovuto ammettere di si: "Una mia mica era incinta all’ottavo mese del terzo figlio, quando ha scoperto che il marito la tradiva con un’amante. L’ha pedinato col pancione e gli ha visti lì in un bar".

L’incontro glaciale tra Simona Tagli e Antonio Zequila e l’intervento della Balivo

Dopo un video introduttivo sul loro amore, Zequila ha osservato: "Devo fare i complimenti a Simona, perché oltre ad esserci amati in tempi non sospetti quando eravamo giovani e belli, quindi nel momento più bello… Beh, lei è sempre giovane e bella. Io? Un po’ meno, io un po’ meno. Simona è l’unica delle mie ex con la quale ho un rapporto bellissimo, affettuoso, d’amicizia, di rispetto e di considerazione. Quindi è merito di Simona". Balivo chiede: "Tu dici? Sì, devo essere sincero". Poi interviene Simona Tagli: "E poi quello che non c’è più è perché non c’è mai stato, quello che non c’è più è Marzullo". Antonio cerca di tagliare la tensione: "No dai, noi ci siamo amati, nella vita ci si evolve, la vita ha un percorso, quindi nella vita ci siamo amati, l’amore è come un camino, c’è questa fiamma che arde e quando si esaurisce la passione ognuno deve prendere la propria strada. Tu hai preso la tua, io ho preso la mia, all’incrocio ho trovato il semaforo rosso". Tagli continua: "L’amore è trasformismo dai, quando si chiude un momento, siccome è anche l’incontro di due egoismi… Vedi che a te piacciono le ventenni adesso, a me piacciono gli uomini della mia età o un po’ più grandi". Balivo cerca di stemperare la tensione: "A questo punto ognuno sceglie chi amare, giusto?". Ma Zequila rispode alla ex: "A me piacciono le donne che stimo, a Simona le piace scherzare, ha fatto una battuta simpatica, gliela concedo perché le ha voluto bene, le voglio bene ancora". Caterina Balivo interrompe il confronto: "Io vi interrompo perché questa doveva essere la ripresa di un’amicizia, ma mi sa che qui si sta fermando", dice scherzando.

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