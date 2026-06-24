Caterina Balivo gela gli ospiti in diretta a La Volta Buona: "Ma che ne sai se sono occupata? Io sono libera" A La volta buona Ciacci si è raccontato senza filtri, tra salute e cambiamenti, mentre alcune battute della conduttrice scaldano gli animi nello studio tv.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La puntata di La volta buona del 24 giugno ha visto tra gli ospiti Giovanni Ciacci, protagonista di un racconto molto personale che ha colpito il pubblico per sincerità e concretezza. Lo stylist è apparso in una forma fisica decisamente diversa rispetto al passato e proprio questo cambiamento è stato uno dei temi centrali della sua intervista con Caterina Balivo, che si è lasciata andare ad alcuni siparietti con gli altri ospiti.

Giovanni Ciacci e le nuove abitudini che gli hanno cambiato la vita

Nel corso della conversazione, Giovanni Ciacci ha spiegato come il dimagrimento non abbia riguardato soltanto il numero segnato dalla bilancia, ma anche un profondo cambiamento nel rapporto con il cibo. Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda infatti le sue abitudini alimentari, che oggi sono molto diverse rispetto al passato: "Io non ho mai mangiato frutta e verdura in vita, ma adesso ne sento proprio il bisogno. È veramente molto importante per me. Mi sono cambiate proprio le abitudini alimentari", ha spiegato davanti alle telecamere. Per rendere ancora più chiaro il cambiamento, ha portato un esempio molto semplice ma efficace: "Se mi viene voglia di una pizza ne mangio un po’ più di metà e poi dico basta". Un comportamento che, come spiegato anche dagli specialisti presenti in studio, è legato all’effetto di sazietà prodotto dalla terapia farmacologica che sta seguendo.

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Il percorso di Ciacci seguito con i medici, raccontato a La Volta Buona

Durante l’intervista è emerso anche un altro elemento importante. Ciacci ha voluto chiarire di essere seguito costantemente da professionisti della salute per la sua patologia e la terapia, sottolineando il ruolo fondamentale del medico di base e della nutrizionista che lo accompagnano nel percorso. Alla domanda sui costi della terapia, la sua risposta ha sorpreso molti telespettatori. Lo stylist ha infatti spiegato di non sostenere spese dirette perché il trattamento gli viene garantito dal Servizio sanitario nazionale in virtù delle sue condizioni cliniche, tra cui diabete, ipertensione e altre problematiche già note.

Le due uscite ironiche di Caterina Balivo

Nel corso della stessa puntata non sono mancati alcuni momenti più leggeri che hanno visto protagonista Caterina Balivo. Il primo è arrivato durante i festeggiamenti per il compleanno di Edoardo Vianello. Dopo aver scoperto che alla festa erano attese circa 150 persone, la conduttrice ha scherzato con la moglie del cantante: "Quindi avete invitato tutti? A me no comunque, e neanche Wilma Goich l’avete invitata". Elfrida, moglie di Vianello, spiega: "Wilma l’abbiamo invitata ma non vuole venire adesso. Tu invece sei molto occupata". Balivo replica divertita: "Ma che ne sai se sono occupata? Io sono libera stasera veramente. Ha deciso lei, Elfrida. Ma io veramente… Vabbè fammi parlare con Gianluca Capozzi. Ben arrivato Gianluca. Accanto a lui c’è sua moglie Maria", dice la conduttrice introducendo i suoi nuovi due ospiti. Tra un argomento e l’altro si è parlato della loro vita familiare dopo l’arrivo della figlia e di come la coppia riesca a ritagliarsi spazi e momenti di relax.

Riprendendo alcuni dei temi affrontati nel corso della trasmissione e scoprendo che la coppia vive a Varcaturo, Caterina Balivo ha scherzato con il cantante: "Allora abbiamo sistemato Gianluca Capozzi per la stagione: canottaggio al Lago Patria e corsa a Varcaturo. Poi Maria, quando hai voglia c’è Nikita Perotti in giro che fa dance in piscina. Così Gianluca sta con la creatura e tu ti rilassi un attimo". A quel punto Capozzi ha raccolto la provocazione rispondendo: "Perfetto. Faccio proprio il babysitter, ho capito". Una battuta che ha immediatamente innescato la replica della conduttrice, pronta a correggerlo con il sorriso ma anche con un messaggio preciso: "Gianluca, sei diventato un padre, non sei babysitter". Una puntualizzazione arrivata in modo leggero e scherzoso, ma che ha comunque spinto il cantante a precisare subito il senso delle sue parole: "Ero ironico eh, io mi alzo tutte le notte".

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