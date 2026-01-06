Carlo Ponti Jr senza filtri in Tv (per la la prima volta): "Ecco cosa mi ha insergnato mia mamma Sophia Loren" Carlo Ponti Junior, primogenito di Sophia Loren e Carlo Ponti, è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il 6 gennaio 2026, per lui è stato un vero debutto

Ogni appuntamento con "La Volta Buona", programma condotto da Caterina Balivo e in onda ogni pomeriggio su Rai1, è sempre ricco di ospiti interessanti, la puntata di martedì 6 gennaio 2026, non è stata differente. Tra questi c’è stato Carlo Ponti Junior, figlio di Sophia Loren e Carlo Ponti, che è alla sua prima volta in uno studio televisivo, come lui sottolinea al suo ingresso: "È la mia prima volta alla Rai, in generale nella televisione italiana, sono ancora più onorato di farlo con te, nella mia famiglia siamo tuoi grandissimi fan. Io sono molto timido, non mi espongo mai".

Pensare a una coincidenza simile vista la famiglia da cui proviene e la sua professione (è un direttore d’orchestra) può far sembrare questo strano, e invece è esattamente così.

La Volta Buona, puntata 6 gennaio 2026: l’esordio di Carlo Ponti Junior in TV

Pur avendo due genitori famosissimi che si sono costruiti una carriera importante, Carlo Junior non è da meno, è infatti diventato un direttore d’orchestra internazionale. "Io dico sempre di fare una professione parallela a quella dei miei genitori, un direttore d’orchestra deve muovere i sentimenti come un attore, avere un concetto interpretativo, come un regista. Con la mia Orchestra della Camera in California trovo anche i soldi, perché sono anche un produttore".

Essere in studio è stata inoltre l’occasione per fare conoscere alcuni aspetti della sua vita personale, a partire da come si festeggia il Natale a casa sua:"Il Natale a casa nostra è conviviale, intimo, ci riuniamo in famiglia anche con i figli di mio fratello e sua moglie. Io ero un bravo ragazzo, mamma si è arrabbiata raramente".

Da poco Ponti si è sposato per la seconda volta, momento che lui ricorda bene e che ha reso felice anche mamma Sophia: "Abbiamo fatto un matrimonio simbolico a Tblisi il 26 luglio, poi a Ginevra a ottobre. È stata un’esperienza bellissima per tutti. Mamma mi lascia sempre fare in cose emozionali, sul lavoro e la disciplina mi dà consigli, sin da piccoli sia lei sia mio padre ci hanno trasmesso l’importanza di essere disciplinati, per questo lo siamo ancora adesso".

A breve avrà inoltre modo di farsi conoscere meglio anche in Italia, grazie a un evento previsto a Pozzuoli, località in cui ha già avuto modo di esibirsi, strettamente legata alla grande attrice: "A Pozzuoli ho tenuto un bellissimo concerto, è bello vedere l’amore che la gente ha per mia mamma, lo esprimono appena si entra in un bar, devi calmare tutti, ti offrono tutto gratis. Si sperimenta questo amore che la gente ha per mia mamma, a febbraio quando faremo un concerto credo che questo amore sarà sentito allo stesso modo".

