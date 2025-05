Caterina Balivo, la Rai dimezza 'La Volta buona': perché e cosa succede Cambio di programmazione per il pomeriggio di Rai1 che oggi non vedrà la consueta puntata del talk: al suo posto un evento sportivo molto atteso.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Cambiamenti in corsa per il primo canale della rete ammiraglia che oggi, martedì 13 maggio, non vedrà la consueta puntata pomeridiana de La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo. I tanti spettatori affezionati al programma dovranno infatti accontentarsi di una versione speciale e ridotta del talk, poiché lo spazio televisivo del pomeriggio di Rai1 per oggi verrà dedicato a un evento sportivo attesissimo, che vedrà protagonista il campione Jannik Sinner. Scopriamo di più.

La Volta Buona oggi non va in onda (per intero): perché

Piccola pausa per Caterina Balivo che oggi non andrà in onda con la sua consueta puntata de La Volta Buona, il contenitore pomeridiano della durata di un paio d’ore. Per non lasciare i tantissimi spettatori affezionati al talk completamente privi della loro trasmissione preferita, Rai1 ha deciso di mandare in onda comunque una versione speciale e ridotta del programma, dalle ore 14.05 alle 15.00. Lo spazio successivo verrà invece dedicato allo sport e, in particolare, al match tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerúndolo, valido per il torneo di tennis Internazionali BNL d’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In altre parole, la Balivo si prenderà una piccola pausa per lasciare spazio alla diretta di una sfida sportiva attesa da tempo, nonché al grande ritorno sul campo da tennis dell’altoatesino Jannik Sinner. D’altronde, si sa, quando il campione azzurro entra in campo l’attenzione non può che essere catalizzata su di lui, ed è proprio ciò che accadrà anche oggi nel pomeriggio di Rai1. Questo senza contate che tra i principali obiettivi del servizio pubblico vi è proprio quello di fornire ai telespettatori la visione in chiaro dei maggiori eventi sportivi.

Quello di oggi sarà un incontro da fiato sospeso, dato che Sinner si troverà ad affrontare il numero 18 del mondo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Questo senza mai dimenticare che Cerundolo è stato proprio l’ultimo giocatore a battere Jannik sulla terra del Foro Italico nell’edizione 2023. Riuscirà il campione azzurro a riprendersi la sua rivincita?

La Volta Buona, quando torna Caterina Balivo

I tantissimi affezionati a La Volta Buona, abituati a seguire il talk ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Rai1, non devono però temere: il programma tornerà come di consueto a partire già da domani, mercoledì 14 maggio. In più, il talk non si assenterà del tutto nemmeno oggi, permettendo ai telespettatori di rimanere in compagnia di Caterina Balivo almeno per un’oretta e di assistere come al solito a interviste faccia a faccia con ospiti d’eccezione, musica, attualità, spettacolo e molto di più.

Potrebbe interessarti anche