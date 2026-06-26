Al Bano rivela il misterioso motivo del viaggio a Lourdes, la confessione hot di Giucas Casella lascia Balivo senza parole Tra spiritualità, coincidenze sorprendenti e battute senza filtri, il gran finale di stagione de La Volta Buona ha regalato al pubblico momenti inattesi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’ultima puntata stagionale di La Volta Buona ha chiuso un anno televisivo ricco di racconti, emozioni e ospiti celebri. Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo si è passati da temi profondi legati alla fede a momenti di puro intrattenimento, grazie agli interventi di Al Bano e Giucas Casella, protagonisti di due segmenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico per motivi molto diversi.

Al Bano porta Caterina Balivo dentro la sua Chiesa

Collegato dalla chiesa che ha fatto costruire all’interno delle sue tenute di Cellino San Marco, Al Bano ha raccontato ancora una volta il rapporto speciale che lo lega alla spiritualità. Quell’edificio religioso, nato da una promessa fatta molti anni fa, continua a rappresentare uno dei luoghi più importanti della sua vita. "Se un giorno farò successo qui costruirò una chiesa" era la promessa fatta alla Madonna e che il cantante ha deciso di mantenere una volta raggiunta la notorietà. Oggi quella struttura ospita regolarmente celebrazioni religiose e momenti significativi per la sua famiglia. "Sì è una chiesa vera e propria, si fanno tutte le funzioni che vanno fatte ed è bello perché non riuscirei a vivere senza l’idea di avere un bel contatto con la religione, con Dio e con tutti quegli elementi che hanno popolato la mia piacevole infanzia e che mi sono rimasti addosso".

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La Volta Buona: i segreti di Al Bano dietro il suo compleanno a Lourdes

Nelle scorse settimane aveva fatto molto discutere la scelta di festeggiare il suo compleanno a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai loro figli. In molti avevano interpretato quel viaggio come una decisione pianificata esclusivamente per ragioni spirituali, ma durante La Volta Buona il cantante ha chiarito come siano andate realmente le cose: "È stato veramente un caso ma poi l’insieme di tanti elementi che combaciavano con quella data". Al Bano ha spiegato di essere stato invitato a Lourdes per interpretare il brano "Madre", una canzone che aveva particolarmente apprezzato fin dal primo ascolto. Solo successivamente si è accorto che quell’impegno coincideva con il giorno del suo compleanno, mentre lui aveva già organizzato il viaggio con la famiglia. Da qui la sensazione che dietro alcune coincidenze possa esserci qualcosa di più grande: "C’è una mano superiore che comanda noi marionette pensanti", ha affermato, ribadendo la convinzione che il destino giochi spesso un ruolo importante nelle vicende umane.

Le rivelazioni hot di Giucas Casella

L’atmosfera si è fatta decisamente più leggera quando la conversazione si è spostata sul tema della longevità. Durante un dibattito dedicato alle abitudini che possono favorire una vita lunga e in salute, Giucas Casella ha deciso di intervenire con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue: "Fare l’amore d’estate fa male? Ma non è vero fa bene alla salute e al cervello", ha dichiarato, provocando i primi sorrisi in studio. Poi è arrivata la frase che ha scatenato le risate generali: "Lo faccio tutti i giorni". La reazione di Caterina Balivo non si è fatta attendere. "Tutti i giorni? Ma con chi?", ha chiesto divertita, dando vita a uno dei siparietti più divertenti dell’intera puntata. Casella, senza scomporsi, ha proseguito sostenendo che l’amore sia uno dei segreti della longevità: "Allunga la vita! Ve lo dico, io campo fino a 110 anni!". Tra riflessioni sulla fede, racconti personali e battute capaci di alleggerire l’atmosfera, La Volta Buona ha così salutato il pubblico fino alla prossima stagione.

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