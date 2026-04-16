Adriano Pappalardo (dolcissimo) a La Volta Buona: "Mia moglie, il mio elisir di giovinezza". Poi il gesto speciale per Caterina Balivo Adriano Pappalardo è stato ospite de la Volta Buona giovedì 16 aprile 2026, dove ha raccontato come riesca a esserecosì in forma, per poi fare qualcosa per Caterina Balivo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La puntata di oggi, giovedì 16 aprile 2026, de "La volta buona" è dedicata a quali siano i segreti per vivere più a lungo, supportata da un dato, l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, con il numero dei centenari che negli ultimi 15 anni è più che raddoppiato. E’ interessante quindi conoscere quale sia il "segreto" di alcune persone che non sembrano minimamente dimostrare la loro età anagrafica.

Gli esempi sono tanti, basti pensare ad alcuni artisti del calibro di Gianni Morandi, che a 82 anni ha iniziato un nuovo tour, o Al Bano, che sogna di tornare a Sanremo pur avendo 83 anni. Pochi giorni fa era poi stata ospite del programma Iva Zanicchi, che ha rivelato a 86 anni compiuti di prendere ogni giorno a colazione il thé verde e 7-8 biscotti. Altro personaggio emblematici è uno dei presenti nell’appuntamento odierno, Adriano Pappalardo, classe 1945, interprete della celebre "Ricominciamo", che esprime al meglio la sua energia senza limiti.

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Adriano Pappalardo a "La Volta Buona": il segreto della sua longevità

Adriano Pappalardo è in collegamento con la moglie, con una tazzina di caffè su un tavolino, lui spiega che in genere non ha l’abitudine di pranzare: "Sentivo la Zanicchi che diceva di fare il thé con 4-5 biscotti, noi non facciamo nemmeno quello. Mia moglie mangia i suoi biscottini con il caffé, io mi alzo presto, verso l’1-1.30, mi faccio solo un orzo con un plumcake, così rimango fino alla sera alle 6. Noi ci svegliamo intorno a mezzogiorno-l’una, adesso prendiamo il caffè come pranzo. Per la mia età ci divertiamo, quando ho le serate faccio digiuno tutto il giorno per allenare il diaframma, mangiando dopo lo spettacolo mi ingozzo un po’, ma sempre con una certa attenzione, alle 4 o alle 5 andiamo a dormire".

In studio è presente il figlio, Laerte Pappalardo, che fa una rivelazione: "Pensa che vanno a letto talmente tardi che ormai sono diventati l’antifurto del palazzo, tutti gli altri si affidano a loro. Quando partono è un lutto".

Presente anche Pier Francesco Pingitore, noto per avere fondato il Bagaglino, che oggi ha 91 anni ed è sempre stato convinto che il suo elisir sia stato non essersi mai sposato. Decisamente opposta è invece stata la scelta di Licia Maria Baroni, arrivata a 105 anni, ma con tre matrimoni all’attivo. Pappalardo, dal canto suo, rivendica la sua unione lunghissima con la moglie Lisa, che dura da ben 53 anni. "Ci si chiede se sia meglio una vita lunga e monotona o breve ma intensa, io ne ho una lunga e intensa, è una fortuna, è Lisa il mio elisir d’amore e di vita

A dimostrazione delle sue grandi doti respiratorie, che fanno invidia a un ragazzino, il cantante ha voluto dedicare la sua celebre "Ricominciamo" a Caterina Balivo, modificando ad arte una parte del testo dicendo: "Io senza Caterina non so stare". Non solo, ha spiegato anche quale sia il segreto: "Quando mi preparo per cantare prendo la respirazione dagli addominali, buttandoli leggermente in avanti, poi vado su sui polmoni (e poi comincia a cantare "E lasciami gridare", ndr), ma ancora non ho respirato, Lasciami sfogare", per poi concludere il brano.

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