La Volta buona (12 settembre), cosa è successo: Alberto Rossi piange per il dramma della figlia Ada, Samantha Togni e l'anoressia

Una puntata densa di racconti, emozioni e qualche risata quella di oggi a La volta buona. Sotto la guida attenta di Caterina Balivo, gli ospiti hanno portato in studio esperienze personali molto diverse tra loro, Tra riflessioni sulla pericolosità delle informazioni diffuse sui social, al rapporto talvolta conflittuale con proprio corpo, passando per problemi di salute e il grande spettacolo televisivo in programma nei prossimi giorni.

La volta buona (12 settembre): Maurizio Mattioli e la vicenda delle fake news

Maurizio Mattioli non ci è andato piano con la sua chiacchierata nel salotto della Balivo. L’attore ha ricordato come più volte siano circolate notizie false sulla sua presunta morte. Una situazione che lo ha messo a dura prova e che ha costretto lui e la sua famiglia a rivolgersi alle autorità: "Hanno scritto che sono morto. A me ha fatto ridere le prime volte, poi ho mandato un messaggio dicendo ragazzi, ormai questa cosa non fa nemmeno più ridere. Mia moglie poveraccia… Io sono poco pratico del web, pensa a tutto lei". Nonostante l’amarezza, Mattioli è riuscito a mantenere un tono ironico, chiudendo con una battuta: "Però una cosa mi faceva piacere, che morivo magro".

La volta buona (12 settembre): Samantha Togni e il periodo più difficile

Momento molto intenso quello con Samantha Togni, che ha aperto il cuore parlando dei disturbi alimentari affrontati da giovanissima:"Io vengo dalla danza, per cui dietro al mondo della danza siamo state in tante ad avere disturbi alimentari, si va alla ricerca di una perfezione malata". La separazione dei genitori e la vita all’estero hanno reso quel periodo ancora più complesso. Il ricordo del momento in cui la madre la portò da un medico resta indelebile nella mente della Togni: "Mi ha fatto vedere due foto: com’ero prima e come ero diventata. Quando ho visto le immagini ho capito". Parole in cui purtroppo molto persone al giorno d’oggi si possono rivedere.

Clementino e le rivelazioni sul debutto con Antonella Clerici

Spazio poi a Clementino, pronto a debuttare il 18 e 19 settembre alla conduzione di Juke Box insieme ad Antonella Clerici. Il cantante ha rivelato in studio: "C’è un’aria di viaggi nel tempo, dagli anni ’70 ai 2000. Stasera e domani registreremo le puntate con il pubblico". Il rapper ha scherzato anche sul tema del benessere: "10mila passi al giorno per stare bene? No e chi li fa, io con 10mila passi arrivo da casa mia a Nola a Napoli". Un modo simpatico per raccontare come il lavoro lo abbia aiutato a trovare un equilibrio più sano, per certi versi.

Alberto Rossi di Un posto al sole: la commozione per il dramma della figlia in ospedale

A chiudere la puntata è stato Alberto Rossi, volto storico di Un posto al sole. L’attore non è riuscito a trattenere la commozione ricordando il momento in cui la salute della figlia Ada è stata messa in pericolo da una grave complicanza: "Abbiamo rischiato di perderla, per una cosa banale: una sinusite. Dopo il covid le sinusiti sono diventate pericolosissime. È stata tre mesi in ospedale. Le hanno fatto una craniotomia a 10 anni, per fortuna è andata tutto bene". Con la voce rotta dall’emozione ha poi aggiunto: "Ora sta benissimo, è una ragazza fantastica". Un racconto che ha emozionato profondamente il pubblico in studio e a casa, chiudendo con una riflessione l’appuntamento di oggi con il talk della Balivo. Insomma, quella di oggi è stata una puntata che ha saputo mescolare rivelazioni e momenti di maggior empatia, confermando la capacità del programma di entrare dentro le storie e andare oltre.

