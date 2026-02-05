Trova nel Magazine
La vita va così, Geppi Cucciari sbarca su Netflix in una commedia intesa e poetica: trama e cast

Dopo il successo al cinema, il film ora è disponibile in streaming con un cast eccezionale: ci sono anche Diego Abatantuono e Virginia Raffaele.

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nuovo appuntamento imperdibile su Netflix con La vita va così, il film diretto da Riccardo Milani che approda sulla piattaforma il 5 febbraio 2026 dopo il successo al cinema nell’autunno 2025. Una pellicola che mescola commedia e cinema sociale, capace di parlare al cuore dello spettatore e di raccontare, con ironia e profondità, le tensioni del nostro tempo.

Ambientato in un angolo incontaminato della Sardegna, La vita va così narra la storia di Efisio Mulas, interpretato dall’attore non professionista Giuseppe Ignazio Loi, che rifiuta sistematicamente enormi offerte per vendere il suo terreno a Giacomo (un intenso Diego Abatantuono), presidente di un potente gruppo immobiliare milanese, deciso a trasformare quella costa selvaggia in un lussuoso resort.

E mentre la trattativa si complica, il conflitto arriva in tribunale, dove entra in scena Giovanna (Geppi Cucciari), una giudice locale chiamata a mediare tra le parti. Nel mezzo, Francesca (interpretata da Virginia Raffaele), figlia di Efisio, e un turbinio di emozioni e scelte che riescono a mettere in campo tutte le contraddizioni odierne tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente, esigenze collettive e identità personale. Ma se volete scoprire di più, trovate tutto nel Video!

