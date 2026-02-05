La vita va così, Geppi Cucciari sbarca su Netflix in una commedia intesa e poetica: trama e cast
Dopo il successo al cinema, il film ora è disponibile in streaming con un cast eccezionale: ci sono anche Diego Abatantuono e Virginia Raffaele.
Nuovo appuntamento imperdibile su Netflix con La vita va così, il film diretto da Riccardo Milani che approda sulla piattaforma il 5 febbraio 2026 dopo il successo al cinema nell’autunno 2025. Una pellicola che mescola commedia e cinema sociale, capace di parlare al cuore dello spettatore e di raccontare, con ironia e profondità, le tensioni del nostro tempo.
Ambientato in un angolo incontaminato della Sardegna, La vita va così narra la storia di Efisio Mulas, interpretato dall’attore non professionista Giuseppe Ignazio Loi, che rifiuta sistematicamente enormi offerte per vendere il suo terreno a Giacomo (un intenso Diego Abatantuono), presidente di un potente gruppo immobiliare milanese, deciso a trasformare quella costa selvaggia in un lussuoso resort.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E mentre la trattativa si complica, il conflitto arriva in tribunale, dove entra in scena Giovanna (Geppi Cucciari), una giudice locale chiamata a mediare tra le parti. Nel mezzo, Francesca (interpretata da Virginia Raffaele), figlia di Efisio, e un turbinio di emozioni e scelte che riescono a mettere in campo tutte le contraddizioni odierne tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente, esigenze collettive e identità personale. Ma se volete scoprire di più, trovate tutto nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari
La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del...
Claudia Pandolfi fa perdere la testa in pochi secondi: il viaggio (intenso) di trasformazione nel nuovo film
Claudia Pandolfi torna al cinema nel ruolo di una detenuta in cerca di resilienza ne...
Helena Bonham Carter affiancherà Anthony Hopkins tra passioni e misteri proibiti, ma una star dice addio al film
Helena Bonham Carter entra nel cast del nuovo film, The Housekeeper, accanto a Antho...
Nancy Meyers torna in grande stile con una commedia super glamour: Jude Law e Owen Wilson nel cast da urlo
Dopo ben 11 anni, la meravigliosa Nancy Meyers ritorna alla commedia con un cast ste...
Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nascondono qualcosa: il trailer del nuovo film
Fabio De Luigi dirige e interpreta la sua nuova commedia, Un Bel Giorno: ecco il tra...
Tutti (ma proprio tutti) contro Raoul Bova: cosa succede questa sera
Mediaset schiera Paolo Del Debbio, Striscia e le sue 6 Veline e pure la Coppa Italia...
Keanu Reeves, svelati i suoi segreti più oscuri ma Cameron Diaz lo aiuta: la commedia dark
Keanu Reeves e Cameron Diaz si tuffano in un mondo oscuro tra segreti e vendette: Ou...
Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche
Secondo appuntamento in prima serata con Striscia la Notizia e le ballerine "triplic...