La Vita in Diretta, cancellata la puntata di oggi 21 novembre: Matano stoppato dalla Rai (e Nuzzi ringrazia)
Oggi pomeriggio, venerdì 21 novembre, La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1 per lasciare spazio al match Italia–Belgio di Coppa Davis: come cambia il palinsesto
Oggi – venerdì 21 novembre 2025 -Rai 1 modifica in modo significativo la sua programmazione per dare spazio alla semifinale di Coppa Davis, evento che la rete considera prioritario dopo il grande successo di ascolti ottenuto con le ATP Finals di Torino – vinte da Jannik Sinner – trasmesse integralmente la settimana scorsa su Rai 2. La scelta strategica di spostare il tennis sul primo canale porta però alla sospensione di uno dei programmi più forti della prima rete, La Vita in Diretta, e alla modifica di parte del palinsesto del palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia. Ecco cosa cambia.
La Vita in diretta oggi 21 novembre non va in onda: spazio alla Coppa Davis su Rai 1
Il cambiamento più significativo del pomeriggio di Rai 1 riguarda La Vita in Diretta: il programma di Alberto Matano, normalmente colonna portante della fascia pomeridiana e leader negli ascolti, oggi non andrà in onda. L’intero spazio del contenitore informativo viene infatti ceduto alla diretta della semifinale della Coppa Davis tra Italia e Belgio, che partirà alle 15:55 e occuperà tutto il resto del pomeriggio, con l’unica pausa prevista per il Tg1.
La sfida dell’Italtennis (senza Sinner e Musetti) partirà con il primo singolare (presumibilmente Berrettini-Collignon), poi seguito dal secondo singolare (presumibilmente Cobolli-Bergs) e infine dall’eventuale doppio (presumibile Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen)
Rai 1, palinsesto stravolto: cosa cambia per La volta buona e Il Paradiso delle Signore
La scelta di trasmettere il tennis su Rai1 ha però effetti a catena su tutto il palinsesto. Per recuperare lo spazio necessario alla lunga diretta sportiva, Rai1 è stata costretta ad anticipare e comprimere gli appuntamenti precedenti. Il primo programma a subire le conseguenze è La Volta Buona: la trasmissione di Caterina Balivo, che di parte alle 14 e prosegue fino alle 15:55, oggi verrà accorciata di quasi 50 minuti. A seguire, infatti, anche Il Paradiso delle Signore cambia orario: la soap, che abitualmente va in onda alle 16:00, anticipa eccezionalmente alle 15:10. Una scelta necessaria per poter far partire la diretta della Coppa Davis senza sovrapporsi alla fiction di punta del daytime. Il risultato è un pomeriggio completamente rimodellato, costruito attorno al grande evento sportivo: un’incastratura di anticipi, tagli e spostamenti che ridefinisce l’intera scaletta del daytime di Rai1.
- ✔ 14:05 – La Volta Buona (accorciata)
- ✔ 15:10 – Il Paradiso delle Signore (anticipato di 50 minuti)
- ❌ La Vita in Diretta – NON in onda
- ✔ 15:55 – Coppa Davis, semifinale (inizio diretta)
- ✔ 18:00 – Tg1
- ✔ 18:07 – CIS Viaggiare Informati
- ✔ 18:10 – Ripresa Coppa Davis
L’assenza di Matano può favorire Nuzzi su Canale 5
Con La Vita in Diretta fuori dal palinsesto, si aprono scenari competitivi interessanti. Su Canale 5, Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia potrebbe beneficiare della mancanza del suo principale rivale. Il programma Mediaset, che da inizio stagione è costretto a inseguire Matano a qualche punto di share, sta infatti provando a recuperare terreno. Ieri Nuzzi ha mandato in onda un’esclusiva rilevante: l’intervista ad Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Oggi, con parte del pubblico di Rai1 dirottata sul tennis, Canale 5 potrebbe fare il botto intercettando gli spettatori interessati alla cronaca e poco coinvolti dall’evento sportivo.
