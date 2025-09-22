La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre, la mossa della Rai: cosa succede a Matano Oggi lunedì 22 settembre 2025 il daytime di Rai 1 lascia spazio all’inaugurazione dell’anno scolastico col presidente Mattarella, condotta da Eleonora Daniele

Cambia la programmazione del daytime pomeridiano di Rai 1. Oggi lunedì 22 settembre 2025, infatti, Alberto Matano sarà costretto al primo ‘stop’ stagionale e La Vita in Diretta non andrà in onda. Il talk show di punta del pomeriggio di Rai 1 (che continua a tenere a distanza la nuova concorrenza di Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia) lascerà spazio a Tutti a scuola, l’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2025/26 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scopriamo tutto il nuovo palinsesto nel dettaglio.

La Vita in Diretta: perché Alberto Matano oggi non va in onda su Rai 1 (lunedì 22 settembre 2025)

Lo scorso 8 settembre Alberto Matano è tornato protagonista del daytime pomeridiano di Rai 1 alla conduzione de La Vita in Diretta per lanciare la sfida alla nuova concorrenza di Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia su Canale 5 negli ascolti tv. Oggi lunedì 22 settembre 2025, però – a due settimane dal debutto stagionale – il talk show di punta del pomeriggio della tv di Stato sarà costretto al primo stop. Giunto alla sua 36esima edizione, infatti, oggi La Vita in Diretta non andrà in onda. La sfida tra Alberto Matano e Gianluigi Nuzzi è solo rimandata a domani martedì 23 settembre 2025, quando il talk show tornerà regolarmente in onda nel palinsesto del pomeriggio di Rai 1.

Il motivo? A partire dalle ore 16:30 su Rai 1 la linea passerà a Tutti a scuola per la diretta della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2025/26, evento a cui sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come lo scorso anno alla conduzione ci sarà Eleonora Daniele. L’appuntamento con Alberto Matano – come detto – è rinviato a domani, mentre la soap Il Paradiso delle Signore verrà anticipata alle 15:30 e finirà alle 16:15.

Tutti a scuola: cos’è e dove vederlo

Ormai una tradizione del palinsesto di settembre di Rai 1, Tutti a scuola verrà dunque trasmesso in diretta oggi lunedì 22 settembre 2025. Quest’anno l’evento di terrà all’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, infatti, dove andrà in scena la celebrazione e cerimonia per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2025/26. Tantissimi gli ospiti tra il pubblico ed è ovviamente attesissimo l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che chiuderà la cerimonia con gli auguri a tutti gli studenti. Tutti a scuola sarà condotto nuovamente da Eleonora Daniele, che lo scorso anno ha raccolto l’eredità di Flavio Insinna. Appuntamento oggi pomeriggio su Rai 1 a partire dalle ore 16:30, con diretta streaming gratuita disponibile anche su RaiPlay (tramite app o sito ufficiale).

