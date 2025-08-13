La Vita in Diretta ‘marca’ Nuzzi, ferie ridotte per Matano. Il nuovo palinsesto Rai Si annunciano già scintille nella sfida dei contenitori pomeridiani di Rai e Mediaset: La Vita in Diretta corre ai ripari contro il pericolo Dentro la Notizia: cosa sta succedendo

La stagione televisiva in arrivo si annuncia, finalmente, combattuta. Anche in fasce orarie in cui, fino all’anno scorso, non c’era stato molto da discutere in termini di ascolti. E in questo caso parliamo, in particolare, della fascia oraria del pomeriggio, quella in cui la corazzata Vita in Diretta guidata da Alberto Matano, ha costantemente battuto il Pomeriggio 5 versione austerity di Myrta Merlino, che non è riuscita a conquistare e soprattutto a fidelizzare il pubblico di quella fascia oraria, tanto da portare Mediaset a un ripensamento del palinsesto, a sparigliare le carte e ad affidare quella posizione chiave a Gianluigi Nuzzi.

Il pericolo Nuzzi fa accorciare le ferie di Alberto Matano: cosa succede

Il conduttore di Quarto Grado, proprio nelle ultime ore, ha annunciato che la trasmissione che terrà compagnia in quella fascia oraria ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, non si chiamerà più Pomeriggio 5, ma Dentro la Notizia. Un modo, non solo per liberarsi, una volta per tutte, dal fantasma ingombrante dei caffeucci di dursiana memoria, ma anche e soprattutto per rendere subito chiara la virata e l’aria nuova che Nuzzi è evidentemente deciso a portare, dando al nuovo programma la sua impronta giornalistica.

Una nuova sfida quella di Dentro la Notizia, che è tale non solo per Nuzzi e per Mediaset, ma anche per la concorrenza Rai. Pare infatti che a viale Mazzini si sia fiutato il pericolo rappresentato da questo cambio di conduzione e format, tanto che Alberto Matano, secondo quanto anticipa Davide Maggio, sarebbe destinato ad accorciare le sue ferie, tornando negli studi di Rai Uno sin dal 1 settembre, e facendo partire la sua Vita in Diretta lo stesso giorno del nuovo Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi.

La partenza del contenitore pomeridiano di Rai Uno, era infatti prevista per l’8 settembre, comunque una settimana prima della partenza dello scorso anno, datata 16 settembre. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal blogger, ci sarebbe stato un frenetico scambio di email tra i dirigenti Rai interessati, che avrebbe portato alla decisione di tagliare di una settimana le ferie di Matano e della redazione de La Vita in Diretta, in modo da mettersi subito a lavoro per arginare la nuova concorrenza.

Una notizia che appare promettente anche per il pubblico. Quella del pomeriggio della prossima stagione televisiva delle due reti ammiraglie di Rai e Mediaset si annuncia infatti, sin da ora, una sfida che, sulla carta, promette davvero fuochi d’artificio e ha tutte le caratteristiche per appassionare chi è ossessionato dagli ascolti tv, con due grandi professionisti della tv e del giornalismo che, molto probabilmente, si ritroveranno a dover strappare l’uno all’altro, spettatore su spettatore. E tutto fa pensare che, per farlo, punteranno sulla qualità dei contenuti. Se non è una buona notizia questa…

