La Vita in Diretta ‘marca’ Nuzzi, ferie ridotte per Matano. Il nuovo palinsesto Rai
Si annunciano già scintille nella sfida dei contenitori pomeridiani di Rai e Mediaset: La Vita in Diretta corre ai ripari contro il pericolo Dentro la Notizia: cosa sta succedendo
La stagione televisiva in arrivo si annuncia, finalmente, combattuta. Anche in fasce orarie in cui, fino all’anno scorso, non c’era stato molto da discutere in termini di ascolti. E in questo caso parliamo, in particolare, della fascia oraria del pomeriggio, quella in cui la corazzata Vita in Diretta guidata da Alberto Matano, ha costantemente battuto il Pomeriggio 5 versione austerity di Myrta Merlino, che non è riuscita a conquistare e soprattutto a fidelizzare il pubblico di quella fascia oraria, tanto da portare Mediaset a un ripensamento del palinsesto, a sparigliare le carte e ad affidare quella posizione chiave a Gianluigi Nuzzi.
Il pericolo Nuzzi fa accorciare le ferie di Alberto Matano: cosa succede
Il conduttore di Quarto Grado, proprio nelle ultime ore, ha annunciato che la trasmissione che terrà compagnia in quella fascia oraria ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, non si chiamerà più Pomeriggio 5, ma Dentro la Notizia. Un modo, non solo per liberarsi, una volta per tutte, dal fantasma ingombrante dei caffeucci di dursiana memoria, ma anche e soprattutto per rendere subito chiara la virata e l’aria nuova che Nuzzi è evidentemente deciso a portare, dando al nuovo programma la sua impronta giornalistica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una nuova sfida quella di Dentro la Notizia, che è tale non solo per Nuzzi e per Mediaset, ma anche per la concorrenza Rai. Pare infatti che a viale Mazzini si sia fiutato il pericolo rappresentato da questo cambio di conduzione e format, tanto che Alberto Matano, secondo quanto anticipa Davide Maggio, sarebbe destinato ad accorciare le sue ferie, tornando negli studi di Rai Uno sin dal 1 settembre, e facendo partire la sua Vita in Diretta lo stesso giorno del nuovo Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi.
La partenza del contenitore pomeridiano di Rai Uno, era infatti prevista per l’8 settembre, comunque una settimana prima della partenza dello scorso anno, datata 16 settembre. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal blogger, ci sarebbe stato un frenetico scambio di email tra i dirigenti Rai interessati, che avrebbe portato alla decisione di tagliare di una settimana le ferie di Matano e della redazione de La Vita in Diretta, in modo da mettersi subito a lavoro per arginare la nuova concorrenza.
Una notizia che appare promettente anche per il pubblico. Quella del pomeriggio della prossima stagione televisiva delle due reti ammiraglie di Rai e Mediaset si annuncia infatti, sin da ora, una sfida che, sulla carta, promette davvero fuochi d’artificio e ha tutte le caratteristiche per appassionare chi è ossessionato dagli ascolti tv, con due grandi professionisti della tv e del giornalismo che, molto probabilmente, si ritroveranno a dover strappare l’uno all’altro, spettatore su spettatore. E tutto fa pensare che, per farlo, punteranno sulla qualità dei contenuti. Se non è una buona notizia questa…
Potrebbe interessarti anche
Mediaset cancella Pomeriggio 5, nuovo format per Gianluigi Nuzzi: come sarà Dentro la Notizia
Lo storico talk pomeridiano di Canale 5 cambierà nome e formula per ‘inseguire’ Albe...
Gianluigi Nuzzi, la prima mossa contro Alberto Matano: Pomeriggio 5 ‘brucia’ La Vita in Diretta, perché
Pare che il programma un tempo condotto da Myrta Merlino, come accaduto in precedenz...
Gianluigi Nuzzi 'vince' Pomeriggio 5, la mossa per 'spegnere' Alberto Matano: cosa succede
Secondo voci di corridoio, il conduttore di Quarto Grado sarebbe a un passo dal sost...
Gianluigi Nuzzi e la formula Milo Infante (e Matano) che rilancerà Pomeriggio Cinque. Qual è il segreto
Dopo l’addio di Myrta Merlino, Canale 5 punta tutto su Gianluigi Nuzzi: cronaca al c...
Pomeriggio Cinque, “Nuzzi trasloca su Rete 4”, il retroscena dopo il boom delle soap turche
Il successo di “Io sono Farah” e “La forza di una donna” potrebbe spingere Mediaset ...
Quarto Grado, stop di Mediaset: chi rimpiazza Gianluigi Nuzzi e quando torna in onda
Quarto Grado chiude la stagione con ascolti record e lascia spazio al film Flight co...
Myrta Merlino, rinnovo (a sorpresa) con Mediaset e rivelazione: “La verità sull’addio a Pomeriggio 5”
A poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 spun...
Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5 dopo due anni: doveva far dimenticare Barbara D'Urso, ma ci è riuscita?
La conduttrice resterà in forza a Mediaset ma per ora non ci sono programmi destinat...