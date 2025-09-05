La Vita in Diretta al via, da Mediaset l'esodo degli orfani di Myrta Merlino: chi ha conquistato l'ok di Matano Al via, lunedì 8 settembre 2025, la sfida del pomeriggio televisivo tra Rai Uno e Canale 5, e intanto sarebbero in corso clamorosi traslochi: cosa succede

Ora che (finalmente) la pax televisiva è saltata, mentre si sta consumando, sera dopo sera, all’ora di cena, la battaglia campale all’ultimo spettatore tra i game dell’access prime time delle ammiraglie Rai e Mediaset, ovvero Affari Tuoi con Stefano De Martino sulla prima rete e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, il pubblico della tv si prepara a un altro atteso scontro a colpi di audience.

La Vita in Diretta: chi sono "gli orfani di Myrta Merlino" che avranno un posto nel programma di Matano

Stiamo parlando della battaglia degli ascolti del pomeriggio tv che, da lunedì 8 settembre, giorno del ritorno sullo schermo dello storico contenitore Rai guidato da Alberto Matano, vedrà confrontarsi quotidianamente La Vita in Diretta contro il nuovo contenitore pomeridiano di Canale 5 Dentro la Notizia, affidato a Gianluigi Nuzzi. Un format nuovissimo e che forse, come è naturale, ha bisogno di qualche giorno in più di rodaggio, che finora infatti, in termini semplicemente numerici non ha conquistato masse oceaniche. La situazione, come dicevamo, si farà sicuramente più calda a partire da lunedì, quando a complicare la vita a Nuzzi arriverà la concorrenza forte di molti anni di trasmissione.

Secondo quanto spiffera Giuseppe Candela su Dagospia, nel frattempo, ci sarebbe un certo movimento di personaggi familiari al pubblico del day time di Canale 5, perché ospiti fissi nei precedenti contenitori pomeridiani, che starebbero facendo la fila davanti alla porta di Alberto Matano sperando in un ricollocamento su una poltroncina da opinionista negli studi de La Vita in Diretta. Si tratterebbe infatti di trasfughi da Pomeriggio 5, "orfani di Myrta Merlino" come li definisce il portale fondato da Roberto D’Agostino.

Personaggi, anche con un certo seguito, che però non troverebbero spazio nel nuovo format pomeridiano di Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, che per ora sembra puntare moltissimo sulla cronaca e le news. Alcuni dei volti popolari impegnati negli anni scorsi a commentare di tutto un po’ nello studio di Pomeriggio Cinque, starebbero dunque mettendosi in coda per ottenere un posto attorno la grande tavolo de La Vita in Diretta. E, sempre secondo quanto riporta Dagospia, ci sarebbero state già delle fumate bianche da parte di Matano, che avrebbe dato il nullaosta per arruolare tra i "suoi" Anna Pettinelli, Antonio Caprarica e Vladimir Luxuria. L’esodo però, non sembra ancora destinato a concludersi, mentre già molti dei "richiedenti asilo" sarebbero stati delusi da un "le faremo sapere" o da un rotondo no al loro ingresso nella squadra dei commentatori dello storico programma del pomeriggio di Rai Uno.

Per saperne di più, basterà seguire l’avvio della nuova stagione de La Vita in Diretta, da lunedì 8 settembre.

