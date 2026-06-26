Matano chiude 'La Vita in Diretta', lacrime in studio: “Oggi è molto difficile”, l’addio ai suoi storici collaboratori L'ultima puntata della stagione si trasforma in un commosso saluto ai 18 giornalisti che lasceranno La Vita in diretta: il discorso di Alberto Matano e il lungo abbraccio con la redazione.

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Giornata d’addii a La Vita in Diretta Il contenitore pomeridiano di Alberto Matano chiude i battenti per la stagione 2025/2026 e lo fa con un finale intenso e, a tratti, commovente. Il conduttore Rai, infatti, prima di concludere l’ultima puntata stagionale ha voluto dedicare un momento per salutare e ringraziare il suo team, in particolare quei componenti della redazione che lasceranno il programma dopo aver vinto il concorso interno della Rai.

La Vita in Diretta, Matano chiude tra commozione e addii: cosa è successo nella puntata del 26 giugno

La puntata di fine stagione di La Vita in Diretta coincide con l’addio di una parte importante della redazione guidata da Matano. In seguito al concorso interno Rai, che ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di numerosi giornalisti, 18 collaboratori storici lasceranno infatti la trasmissione a partire dal prossimo settembre per ricoprire altri incarichi, in gran parte presso le sedi regionali dell’azienda.

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Tra i vincitori figurano molti pilastri redazionali del programma simbolo del daytime di Rai 1, motivo per cui Alberto Matano dovrà rivoluzionare la sua squadra nella prossima stagione televisiva.

Il saluto emozionato di Alberto Matano

Dopo le canoniche due ore di trasmissione e prima di chiudere la puntata, il conduttore si è preso alcuni minuti per salutare la sua redazione, soffermandosi in particolare sui giornalisti che andranno via. Dopo averli citati uno a uno, Matano, visibilmente emozionato, ha dichiarato:

"Loro partono per le destinazioni regionali, hanno vinto il concorso e li ringrazio di cuore per questi anni straordinari insieme. Io non ho parole, oggi faccio fatica: questa squadra, che ho l’onore di guidare da sette anni, loro sono La Vita in Diretta".

L’abbraccio finale in studio

Subito dopo, la regia ha mandato in onda una clip con immagini di backstage della vita in redazione. Tornati in studio, Matano ha accolto al suo fianco tutto il team, in un abbraccio collettivo durante il quale molti membri della redazione non sono riusciti a trattenere le lacrime.

"Sono tutti qui con me, che bello averli tutti insieme – ha concluso Matano tra gli applausi dello studio – voglio ringraziare tutti. Molti saranno qui con noi a settembre, altri, come vi ho detto, partiranno verso questa nuova vita che li aspetta. In bocca al lupo, ragazzi".

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