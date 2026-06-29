La Vita in Diretta, Manuela Moreno ironizza su Matano ma il debutto spacca il web: "Gioca a fare La volta buona" La giornalista raccoglie l’eredità estiva del programma di Rai 1 tra auguri, prime critiche e paragoni con altri volti del pomeriggio televisivo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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È iniziata ufficialmente l’avventura estiva di Manuela Moreno alla guida di La vita in diretta. La giornalista ha debuttato nel pomeriggio di Rai 1 raccogliendo il testimone da Alberto Matano, volto storico del programma che ha salutato il pubblico per la pausa estiva lasciando temporaneamente la conduzione nelle sue mani. Intanto sui social si sono moltiplicate le osservazioni sulla nuova conduzione.

Il passaggio di consegne con Alberto Matano e il riferimento di Manuela Moreno

Fin dai primi minuti della trasmissione, Moreno ha voluto rivolgere un pensiero proprio al collega, facendo riferimento al contatto avuto poco prima dell’inizio della nuova esperienza. "Saluto Alberto, è già in vacanza, l’ho sentito, sta già con i piedi nell’acqua", ha detto sorridendo, un passaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori più affezionati al programma. Quello tra Alberto Matano e Manuela Moreno rappresenta un passaggio ormai tradizionale per il contenitore pomeridiano di Rai1 durante la stagione estiva. La giornalista si trova così a raccogliere un’eredità importante, considerando gli ottimi risultati ottenuti dal programma negli ultimi anni e il forte legame costruito da Matano con il pubblico. Il debutto è stato seguito con curiosità da molti telespettatori, desiderosi di capire quale impronta avrebbe dato alla trasmissione.una prima puntata piena di contenuti e spunti, in linea con la conduzione originale. Il nuovo assetto non è stato però esente da alcune osservazioni, soprattutto sui social, dove ogni dettaglio è stato analizzato in tempo reale.

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Le critiche alla scenografia e ai contenuti de La Vita in diretta

Tra gli aspetti maggiormente discussi c’è stata la scenografia scelta per questa edizione estiva. Secondo alcuni l’atmosfera sarebbe risultata addirittura più autunnale che estiva, una scelta estetica che ha generato diverse perplessità già durante la messa in onda della prima puntata. Anche i contenuti hanno suscitato reazioni contrastanti. "Incominciamo subito con il salottino? Siamo messi bene, e i fatti di cronaca?" ha scritto un utente, lamentando uno spazio ritenuto eccessivamente leggero. Un altro commento recita: "Per ora non mi piace, troppi pettegolezzi con ospiti pettegoli non mi piace. Poi si vedrà", mentre qualcuno si è mostrato ancora più netto: "5 minuti mi sono bastati per cambiare canale, dopo aver visto il salotto e gli ospiti".

I paragoni con La volta buona e gli apprezzamenti dal pubblico

Tra i commenti comparsi online non sono mancati nemmeno i paragoni con altri programmi del daytime Rai. In particolare, su facebook c’è chi ha scritto: "Gioca a fare La volta buona", un riferimento che ha acceso ulteriormente la discussione tra gli utenti. Accanto alle critiche, però, sono arrivati anche numerosi messaggi di incoraggiamento. "Comincerò a guardarlo", ha scritto qualcuno, mentre altri hanno commentato: "Finalmente, bella e bella voce", "Bella e brava auguroni affettuosi di buon lavoro" e "Bravissima! Ben tornata!". Tra gli apprezzamenti più curiosi spicca anche quello di uno spettatore che ha scritto: "Io la proporrei anche per Domenica In". Insomma, il debutto di Manuela Moreno non è passato inosservato. Tra giudizi sui contenuti e complimenti per la nuova conduttrice, la prima puntata ha già acceso il dibattito tra i telespettatori. E come spesso accade in televisione, saranno le prossime settimane a dire se il pubblico premierà davvero questa nuova fase estiva di La vita in diretta.

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