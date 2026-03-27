La Vita in diretta, perché è saltata la puntata di venerdì 27 marzo: la scelta di Matano all'ultimo minuto Salta all’ultimo minuto La Vita in Diretta: nessun avviso in guida tv né sui social. Al suo posto un film francese. Ecco cosa c’entra lo sciopero.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Colpo di scena nel pomeriggio di Rai 1: La Vita in Diretta non è andata in onda oggi, 27 marzo 2026, lasciando spiazzati milioni di telespettatori. Il programma condotto da Alberto Matano era regolarmente previsto in palinsesto, senza alcuna variazione segnalata nella guida tv ufficiale. E invece, subito dopo Il Paradiso delle Signore, il pubblico si è ritrovato davanti a una commedia romantica francese non annunciata. Nessun avviso, nessun comunicato ufficiale, né spiegazioni immediate. Un’assenza che ha fatto subito nascere domande e qualche preoccupazione.

La Vita in Diretta, perché è saltata la puntata del 27 marzo

La cancellazione dell’ultimo minuto sembra essere collegata allo sciopero nazionale dei giornalisti, in corso proprio oggi. Una mobilitazione importante, che riguarda il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da ben dieci anni. Non si tratta di una protesta isolata: questa è infatti la seconda giornata di sciopero su cinque previste, con la prossima già fissata per il 16 aprile.

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Eppure, il caso de La Vita in Diretta resta particolare. Altri programmi informativi e di approfondimento, come Storie Italiane, Ore 14 e La volta buona, sono andati in onda regolarmente, seppur in alcuni casi con adattamenti. Anche i telegiornali sono stati trasmessi, sebbene in formato ridotto. Proprio per questo motivo, l’assenza del programma di Matano appare ancora più insolita. Dal comunicato diffuso dai giornalisti emergono motivazioni forti: si parla di condizioni di lavoro sempre più difficili, carichi aumentati e stipendi rimasti fermi o addirittura ridotti. La protesta punta a difendere non solo i diritti dei lavoratori, ma anche la qualità e l’indipendenza dell’informazione, considerata un pilastro fondamentale della democrazia.

Nessun annuncio e un "giallo" che resta: perché solo il programma di Matano?

A rendere ancora più misteriosa la vicenda è il totale silenzio attorno alla cancellazione. Né Alberto Matano né i canali ufficiali Rai o del programma hanno fornito spiegazioni. Anche sui social, nessun aggiornamento: una situazione piuttosto insolita per una trasmissione così seguita. Al momento, La Vita in Diretta sembra essere l’unico programma del daytime di Rai 1 a essere saltato completamente, sostituito senza preavviso da un film straniero, Love in Andalusia. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato curiosità e dubbi tra gli spettatori, soprattutto considerando che la guida tv non riportava alcuna modifica.

Non resta che attendere eventuali chiarimenti ufficiali. Intanto, su Canale 5, il pomeriggio è proseguito senza intoppi con Dentro la notizia di Nuzzi, offrendo una programmazione alternativa per chi cercava approfondimento.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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