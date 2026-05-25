La Vita in diretta, orario diverso per la puntata di oggi 25 maggio: Matano cambia (come Caterina Balivo)
Con lo stop estivo de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 rivoluziona il daytime: La Volta Buona si allunga, mentre La Vita in Diretta cambia orario e durata.
Il giorno più triste per i fan de Il Paradiso delle Signore è arrivato. Da oggi – lunedì 25 maggio 2026 – la soap opera campione d’ascolti di Rai 1 entra ufficialmente in pausa estiva. L’ultima puntata, trasmessa venerdì scorso, ha chiuso il cerchio della decima stagione, giunta al gran finale dopo un arco narrativo durato 174 episodi. Ecco come cambierà il daytime della prima rete, che prevede novità anche per La Volta Buona e La Vita in Diretta.
Palinsesti Rai, stop a Il Paradiso delle Signore: La Volta Buona si allunga
Lo slot delle ore 16 di Rai 1 cambia assegnazione. A partire da questo pomeriggio non sarà più in onda Il Paradiso delle Signore, entrato in pausa estiva dopo una stagione lunga e premiata da ottimi ascolti. La Rai perde dunque per alcuni mesi la sua soap più seguita ma, a differenza dello scorso anno, non la sostituirà con un’altra proposta legata alla serialità.
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Da oggi, infatti, il palinsesto del daytime della prima rete prevederà un appuntamento extra con La Volta Buona. Il people show della Balivo, dopo la consueta diretta dalle ore 14 alle 15:55, sarà in onda anche nella mezz’ora successiva con una puntata "best of", in cui verranno riproposte – giorno dopo giorno – le interviste più belle realizzate quest’anno dalla conduttrice napoletana.
La Vita in Diretta cambia orario
L’assenza de Il Paradiso delle Signore, inoltre, impatterà anche sull’orario d’inizio de La Vita in Diretta, con Alberto Matano che partirà alle ore 16:45, circa 10 minuti in anticipo rispetto all’orario di partenza canonico. Per il talk pomeridiano di Rai 1 si tratta di un nuovo cambio d’orario dopo quello già attuato lo scorso inverno, quando passò dalle 17:05 alle 16:55 per contrastare al meglio la concorrenza di Dentro la Notizia su Canale 5. Non cambia invece l’orario di chiusura di Matano (18:40), che quindi, a partire da oggi, resterà in onda per circa 10-15 minuti in più.
La settimana che inizia oggi prevederà su Rai 1 ancora l’appuntamento alle 18:45 con L’Eredità, che resterà in onda fino al 1° giugno con l’appendice speciale del Torneo dei Campioni (QUI tutte le info). A partire da martedì 2 giugno 2026, poi, Marco Liorni sarà sostituito nel pomeriggio di Rai 1 da Reazione a Catena di Pino Insegno, mentre a metà luglio sarà debutterà con L’Eredità in access prime time al posto di Affari Tuoi.
Recap del palinsesto pomeridiano di Rai 1
(da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026)
- 13:30 – Tg1
- 14:05 – La Volta Buona
- 16:00 – Tg1
- 16:30 – Che tempo fa
- 16:35 – La Vita in Diretta
- 18:40 – L’Eredità – Il Torneo dei Campioni
- 20:00 – Tg1
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