La Vita in Diretta, Alberto Matano riparte tra Pettinelli e piccioni. Web spietato: "Si è fissato" Il talk del pomeriggio di Rai 1 è tornato e pure la 'Dama dei piccioni'. Sui social è delirio: "Ne avremo per tutto l'anno".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Alberto Matano è tornato. Ieri, lunedì 8 settembre 2025, il conduttore ha ripreso in mano la nuova edizione de La Vita in Diretta, in onda dopo la pausa estiva con qualche novità e parecchi ‘vecchi’ schemi. Nel parterre di ospiti e opinionisti volti già conosciuti e qualche new entry come Anna Pettinelli, ‘orfana’ di Pomeriggio Cinque. Il talk di Myrta Merlino, infatti, ha chiuso bottega, e al suo posto la scorsa settimana su Canale 5 ha debuttato Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi, contenitore dal taglio nettamente più giornalistico dove la cronaca rosa e il trash non troveranno più spazio.

Oltre alla conduttrice radiofonica, come già aveva spoilerato Giuseppe Candela, su Rai 1 troveranno alloggio anche altri: "Alla porta di Alberto Matano in queste settimane hanno bussato molti orfani di ‘Pomeriggio 5’ by Myrta Merlino (…). Tra i tanti che si sono proposti hanno ottenuto un sì, per il momento ci sono Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica". Parterre semi-rinnovato, quindi, ma temi ‘riscaldati‘, come lo spazio riservato (e criticato sui social) ancora una volta alla ‘Dama dei piccioni‘, una signora del quartiere romano Appio Claudio che dà da mangiare ai volatili procurando grandi disagi al vicinato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Vita in Diretta torna e sui social scoppia l’ironia: "Finalmente sono tornati i piccioni"

Il ritorno su Rai 1 di Alberto Matano con La Vita in Diretta dopo la pausa estiva, è stato accolto sui social con entusiasmo e molto ironia. Ad accendere il dibattito su X, soprattutto lo spazio riservato ancora alla signora romana che dal suo balcone dà da mangiare ai piccioni, creando non pochi problemi ai suoi vicini: "Guano, odore nauseabondo, i problemi sono sempre di più, oggi però il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che le vieta di dare cibo ai piccioni", ha spiegato ieri il conduttore, aggiornando il pubblico sulla vicenda di cui il programma si occupa ormai da mesi.

L’argomento ha fatto scattare decine di commenti ironici e divertiti dei telespettatori: "Matano, si è fissato con i piccioni. Ne avremo per tutto l’anno", "#Vitaindiretta abbiamo aspettato due mesi. E finalmente sono tornati i piccioni", "La gente che vedeva Matano in vacanza e gli chiedeva dei piccioni", "Ho aspettato tre mesi e sono sopravvissuto all’estate solo per avere aggiornamenti sulla dama dei piccioni", "Matano è tornato ad occuparsi della tizia dei piccioni. Sì, il daytime è proprio ricominciato".

Potrebbe interessarti anche