Alberto Matano, La Vita in Diretta non va più in onda su Rai 1: lungo stop, chi lo sostituisce e quando torna Il talk pomeridiano va in vacanza con un po' di anticipo per far posto a uno speciale dello Zecchino d'Oro con Cristina D'Avena e Topo Gigio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Vigilia di Natale senza La Vita in Diretta. Oggi, 24 dicembre 2025, Alberto Matano e il consueto talk del pomeriggio di Rai 1 non andranno in onda, per far posto a un appuntamento speciale con lo Zecchino d’Oro. Il conduttore romano non sarà nel palinsesto neanche giovedì 25 e venerdì 26, ma con questo break per il programma inizia ufficialmente una breve vacanza per le festività. Il ritorno sul primo canale de La Vita in Diretta, invece, è fissato per l’anno nuovo ma di certo non prima del 2 gennaio.

Perché La Vita in Diretta non va in onda oggi, 24 dicembre 2025

Tempo di vacanza anche per Alberto Matano e La Vita in Diretta, da anni presenza costante nel pomeriggio di Rai 1 con approfondimenti, collegamenti e attualità. Il celebre talk pomeridiano, approfitterà delle due puntate previste dello Zecchino d’Oro, per andare in ferie con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Oggi (24 dicembre 2025), quindi, il programma non verrà trasmesso, per lasciare spazio alle piccole voci del Coro dell’Antoniano, che celebreranno la Vigilia di Natale con Cristina D’Avena con Topo Gigio. Contestualmente salteranno anche le puntate della soap Il Paradiso delle Signore (QUI tutti i dettagli.

Rai 1, 24 e 25 dicembre con lo Zecchino d’oro: anticipazioni

Oggi e domani, 24 e 25 dicembre 2025, il consueto appuntamento con La Vita in Diretta lascerà il posto allo ‘Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia‘: un pomeriggio di musica ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent dello Zecchino d’Oro, Mìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini e a tanti amici dell’Antoniano. Lo show andrà in onda a partire dalle 16.40, sempre su Rai 1, e tra gli ospiti ci saranno Ciro Priello dei The Jackal, il creator Michele Vinci, le allieve e gli allievi del corso di musical dell’Antoniano, e i bambini di Zecchino d’Oro Lab, che insieme al Maestro Alessandro Visintainer, giocheranno a far nascere un coro entro la fine della puntata.

Quanto torna Matano con La Vita in Diretta su Rai 1

Dopo questo stop per far posto allo Zecchino d’Oro, Matano e La Vita in Diretta si fermeranno per la pausa natalizia. Il pomeriggio di Rai 1, in questo periodo, si riempirà di film e contenuti adatta alle feste, come le pellicole Pretty Princess, Coniati per le feste, o doppi appuntamenti speciali come quello del 30 dicembre con Caterina Balivo e La Volta Buona. Il talk del conduttore romano, invece, riprenderà la normale programmazione agli inizi del nuovo anno. Ecco il calendario

La programmazione del pomeriggio di Rai 1 durante le festività

(Fonte: guida TV Raiplay)

Mercoledì 24 dicembre

14:05: La volta buona

16:40: Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia

18:40: L’Eredità

Giovedì 25 dicembre

14:05: La volta buona

16:40: Zecchino d’Oro – La festa del Natale

18:40: L’Eredità

Venerdì 26 dicembre

14:05: La volta buona

16:40: Pretty Princess (Film)

18:40: L’Eredità

