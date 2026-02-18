La tragedia di Rigopiano diventa un film per Netflix: Maria Chiara Giannetta tra i protagonisti dopo Blanca Maria Chiara Giannetta, Andrea Lattanzi ed Edoardo Pesce nel cast di La Valanga

Sono partite le riprese de La Valanga, il film in arrivo prossimamente solo su Netflix che porta sullo schermo la tragedia di Rigopiano. Un film che, ovviamente, è destinato a far molto discutere visto quanto è ancora fresca nella memoria collettiva la catastrofe umana avvenuta in Abruzzo meno di dieci anni fa: farne un’opera di fiction (per di più su una piattaforma streaming dedita perlopiù all’intrattenimento) fa naturalmente sorgere qualche dubbio sulla delicatezza dell’operazione. La regia del lungometraggio è di Elisa Amoruso; il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Leonardo Fasoli. Nel cast figurano Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce e Barbara Chichiarelli, insieme a Lorenzo Aloi, Carlotta Gamba, Mario Sgueglia, Pierluigi Gigante, Lorenzo Tamburrino, Selene Caramazza e Francesco Di Leva. Le riprese sono previste tra Abruzzo, Lazio e Alto Adige. Il film è una produzione CAMFILM ed è prodotto da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.

Rigopiano ricostruita in La Valanga

La storia raccontata parte dal 18 gennaio 2017: un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia improvvisa quando una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone tra ospiti e personale sotto tonnellate di neve. Nel racconto, mentre chi è rimasto vivo lotta per resistere tra macerie e gelo, all’esterno si mette in moto una corsa contro il tempo per raggiungere l’edificio e tentare i soccorsi in condizioni estreme. È su questo doppio binario la sopravvivenza sotto la neve e l’operazione di salvataggio che si concentra dunque l’impianto narrativo annunciato.

La tragedia di Rigopiano: il fatto di cronaca

Il punto di partenza dunque è il vero fatto di cronaca, di cui ancora non sappiamo quanto verrà fedelmente riportato e quanto piegato alla narrazione. Il 18 gennaio 2017 una valanga colpì l’Hotel Rigopiano, sul massiccio del Gran Sasso, nel territorio di Farindola, in provincia di Pescara. L’albergo venne investito e sepolto dalla massa nevosa, rendendo da subito difficile localizzare e raggiungere le persone presenti. Le operazioni di ricerca e soccorso furono complesse anche per le condizioni meteo e per la viabilità nell’area, con nevicate e strade compromesse che rallentarono l’arrivo dei mezzi. Il bilancio ufficiale della tragedia fu di 29 vittime e 11 sopravvissuti. Proprio per la natura dell’evento – improvviso, con conseguenze devastanti e una lunga fase di intervento – il caso di Rigopiano è rimasto uno dei simboli più dolorosi della cronaca italiana recente. La Valanga si inserisce in questo contesto e, per come viene presentato, intende riportare l’attenzione su quei momenti e sulle persone coinvolte: staremo a vedere quanto il racconto seguirà quel che è avvenuto nella realtà.

