La svolta sportiva di Disney+: i contenuti di ESPN sbarcano ufficialmente in Italia Il colosso dello streaming annuncia l'integrazione del brand sportivo leader nel mondo: tra i nuovi contenuti NBA e NHL

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Rafforzando in modo decisivo il proprio impegno nei confronti degli appassionati di sport di tutto il mondo, ESPN e Disney+ hanno annunciato oggi un accordo strategico che segna l’arrivo ufficiale del brand ESPN all’interno della piattaforma Disney+ in Europa e in diversi mercati chiave dell’area Asia-Pacifico. Questa espansione rende l’offerta disponibile in ben 53 nuovi Paesi e Territori, includendo l’Italia in questa nuova fase di distribuzione. Grazie a questa mossa, ESPN raggiunge ora gli amanti dello sport attraverso l’ecosistema Disney+ in circa 100 mercati a livello globale, consolidando una sinergia che punta a trasformare l’applicazione in un hub completo per l’intrattenimento e l’informazione agonistica.

Un catalogo unico

In Europa, l’integrazione va ad arricchire un catalogo di contenuti sportivi di livello mondiale già in continua crescita con eventi e sport tutti da scoprire. Parallelamente, in alcuni mercati dell’area Asia-Pacifico come Giappone, Corea, Singapore, Taiwan e Hong Kong, sarà inizialmente disponibile una selezione curata di programmi sportivi in lingua inglese. Tutti gli abbonati a Disney+, sia nel territorio europeo che in quello asiatico, potranno accedere a una vasta gamma di contenuti esclusivi che includono eventi sportivi trasmessi in diretta, programmi di approfondimento in studio, film e documentari originali. Il tutto verrà integrato senza soluzione di continuità all’interno dell’app esistente, affiancandosi alle produzioni dedicate al cinema, alle serie tv e ai programmi per bambini e famiglie.

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Alisa Bowen, Presidente di Disney+, ha espresso grande soddisfazione per il lancio, sottolineando come lo sport e gli eventi live rappresentino ormai una parte fondamentale della strategia aziendale. Secondo Bowen, consolidare il successo ottenuto tra gli appassionati offrendo una proposta ancora più ampia con ESPN è un passo naturale per arricchire il portfolio di diritti sportivi globali del gruppo. Allo stesso modo, Freddy Rolón, a capo del Global Sports & Talent Office di ESPN, ha evidenziato come questa crescita permetta al brand di ampliare la propria portata internazionale, garantendo un accesso più semplice e un legame più profondo con il pubblico di ogni latitudine.

La formulazione dell’offerta

Sebbene l’offerta iniziale possa variare a seconda del mercato specifico, il palinsesto previsto per il prossimo anno è estremamente ricco e includerà migliaia di eventi in diretta. Tra le punte di diamante della programmazione figurano gli sport professionistici statunitensi, con la copertura della NBA (National Basketball Association) e della NHL (National Hockey League), entrambe previste sulla piattaforma a partire dalla stagione 2026-27. Grande attenzione sarà riservata anche allo sport universitario americano tramite i campionati NCAA: gli utenti potranno seguire la March Madness maschile e femminile, la stagione regolare di basket e i tornei di conference, oltre al college football con i College Football Playoff e le tradizionali partite di bowl. Non mancheranno appuntamenti iconici come la Little League World Series e le esibizioni dei Savannah Bananas.

Oltre alle dirette, gli abbonati avranno accesso immediato alla pluripremiata collezione di documentari 30 for 30 di ESPN, una serie di film acclamati dalla critica che raccontano le storie più emozionanti e controverse del mondo dello sport. Saranno inoltre disponibili diversi show prodotti negli studi ESPN, tra cui ESPN FC, il programma leader dedicato alle notizie e all’analisi del calcio globale. Questa iniziativa va a potenziare ulteriormente l’offerta sportiva già presente in alcuni territori europei, che comprende diritti prestigiosi come la UEFA Women’s Champions League e la UEFA Europa League. In Asia, la lineup includerà anche eventi di rilievo nel mondo dei videogiochi competitivi, come l’Esports Championships Asia Jinju 2026. Con una media di 517 milioni di utenti unici mensili sui canali digitali, ESPN si conferma il brand sportivo numero uno al mondo, portando ora la sua enorme forza editoriale direttamente nelle case degli utenti Disney+.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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