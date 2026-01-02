La sua verità, quando esce l'attesa serie TV su Netflix: Jon Bernthal e Tessa Thompson lottano per un omicidio irrisolto La sua verità è la nuova serie thriller di Netflix che mette Jon Bernthal e Tessa Thompson in lotta tra loro per un omicidio irrisolto

Netflix è pronta a lanciare, all’inizio del nuovo anno, una miniserie perfetta per gli amanti del thriller. La sua verità, il cui titolo originale è His & Hers, è una serie TV ricca di colpi di scena e mistero, dove nulla è davvero come sembra. Jon Bernthal e Tessa Thompson interpretano i due protagonisti agli antipodi di questa storia che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo.

La sua verità: la trama della nuova serie Netflix

La serie La sua verità è tratta dal romanzo omonimo di Alice Feeney e racconta la storia di Anna (Tessa Thompson), un’ex giornalista televisiva che ha deciso di allontanarsi da quel mondo lavorativo e anche dalle relazioni personale, preferendo una sorta di isolamento nella città di Atlanta. La sua vita viene però scossa dall’omicidio di una giovane donna nella cittadina di Dahlonega, il tranquillo luogo nel quale è cresciuta. Un fatto che la porta a decidere di investigare personalmente, convinta che dietro ci sia qualcosa di oscuro e molto più profondo di quanto appare.

Dall’altra parte della storia troviamo invece Jack Harper (Jon Bernthal), il detective che è incaricato del caso in questione. Le strade dei due protagonisti sono perciò destinate ad incontrarsi e scontrarsi, visto che l’uomo inizia a sospettare di Anna, scoprendo infatti dei legami che la portano nel mirino delle indagini. Una situazione che metterà i due protagonisti l’uno contro l’altro, tra verità celate e situazioni ambigue.

Il cast e la data d’uscita della serie

Oltre ai già citati Jon Bernthal e Tessa Thompson, nel cast della serie Netflix troviamo Pablo Schreiber nel ruolo di Richard; Crystal Fox nei panni di Alice, madre di Anna; Sunita Mani nel ruolo di Priya e Rebecca Rittenhouse in quello di Lexy. La sua verità debutterà sulla piattaforma streaming l’8 gennaio 2026, con sei episodi rilasciati in contemporanea.

