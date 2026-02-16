Trova nel Magazine
La Sposa!, i mostri si scatenano nei nuovi teaser trailer del film: la terribile storia con Christian Bale

Reduce dal successo con Hamnet, l'attrice irlandese vestirà i panni della sposa di Frankenstein nel film in uscita il prossimo 5 marzo

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La Sposa!, i mostri si scatenano nei due nuovi teaser trailer del film con Christian Bale e Jessie Buckley
AnsaFoto

La storia di Frankenstein e del suo Mostro, a quanto pare, non passa mai di moda. Dopo la stupenda rivisitazione di Guillermo del Toro dello scorso ottobre, il 5 marzo 2026 arriverà nei cinema La Sposa!, ultima fatica di Maggie Gyllenhaal alla regia e con Christian Bale e Jessie Buckley nel cast. L’autrice e regista candidata all’Oscar per La figlia oscura ci presenta una versione audace, anticonformista e sovversiva di una delle storie più affascinanti di sempre. Dopo il trailer presentato lo scorso 15 gennaio, Warner Bros. Pictures ha da pochissimo distribuito due nuovi teaser per La Sposa!, che come al solito vi lasciamo in calce a questo pezzo. In un cast di assoluto spessore anche Peter Sarsgaard, Annette Bening, Penélope Cruz e il fratello della regista, Jake Gyllenhaal. Pronti a tuffarvi in una storia d’amore del tutto fuori dagli schemi?

I nuovi teaser de La Sposa!: oltre il significato di "finché morte non ci separi" nel film con Bale e Buckley

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La sceneggiatura, scritta dalla stessa Gyllenhall, vede un triste e solitario mostro di Frankenstein (Bale) recarsi in una Chicago degli anni ’30. Il suo obiettivo è chiedere alla pionieristica scienziata Dottoressa Euphronious (Bening) di creare per lui una compagna. La donna allora rianima il cadavere di una giovane assassinata, "La Sposa" (Buckley). Le cose, però, prendono una piega del tutto inaspettata tra omicidi, possessioni e un movimento culturale "selvaggio e radicale". E ovviamente due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile.

Si tratta di una rivisitazione del film del 1935 La sposa di Frankenstein, capolavoro di James Whale con Boris Karloff nei panni del Mostro ed Elsa Lanchester in quelli della Sposa.

Un team pluripremiato dietro a La Sposa! e quando esce al cinema

Come detto, la sceneggiatura del film è curata da Maggie Gyllenhaal, che lo produce insieme alla candidata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff, a Talia Kleinhendler e a Osnat Handelsman Keren, e ai produttori esecutivi Carla Raij, David Webb e Courtney Kivowitz. Dietro alla macchina da presa, a darle una mano a contribuire al progetto, un team di artisti pluripremiati. Tra questi l direttore della fotografia Lawrence Sher, la scenografa Karen Murphy, il montatore Dylan Tichenor, il supervisore alle musiche Randall Poster, la compositrice Hildur Guðnadóttir e la costumista Sandy Powell.

La Sposa! esce al cinema in Italia a partire dal 5 marzo 2026, presentato da Warner Bros. Pictures e prodotta da First Love Films e In The Current Company: a questo link e a quest’altro trovate i nuovi due teaser trailer.

