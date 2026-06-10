La sottile linea della vendetta, Francia ancora protagonista della prima serata Rai 2: perché vale la pena seguire questo crime thriller
La protagonista è Esther Lefèvre, un'ex cancelliera di tribunale ormai in pensione che scopre di essere affetta dal morbo di Alzheimer.
Da martedì 10 giugno arriva in prima visione su Rai 2 "La sottile linea della vendetta", una serie francese che mescola thriller investigativo, dramma familiare e suspense psicologica. Una storia intensa che affronta temi delicati come la memoria, la giustizia e il desiderio di vendetta, costruendo un racconto capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima puntata.
La protagonista è Esther Lefèvre, un’ex cancelliera di tribunale ormai in pensione. La donna scopre di essere affetta dal morbo di Alzheimer e sa che, con il passare del tempo, i suoi ricordi sono destinati a svanire. Prima che ciò accada, decide di compiere una scelta estrema: stilare una lista di persone che, secondo lei, sono riuscite a sfuggire alla giustizia a causa di errori giudiziari, cavilli legali o mancanza di prove.
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A guidare il cast troviamo l’attrice francese Clémentine Célarié, che interpreta Esther. Accanto a lei recitano Elisa Erka nel ruolo della capitana Célia Le Goff, ed Émilie Caen nei panni di Marianne, la figlia di Esther. Ma il punto di forza della serie è il suo protagonista atipico: Lefèvre non è una detective né una criminale tradizionale, ma una donna che sente di avere poco tempo e decide di riscrivere a modo suo il concetto di giustizia.
Il risultato è un thriller originale che si distingue dai classici polizieschi grazie alla profondità emotiva dei personaggi. Per scoprire perché non potete perderlo, travate tutti i dettagli nel Video!
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