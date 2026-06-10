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La sottile linea della vendetta, Francia ancora protagonista della prima serata Rai 2: perché vale la pena seguire questo crime thriller

La protagonista è Esther Lefèvre, un'ex cancelliera di tribunale ormai in pensione che scopre di essere affetta dal morbo di Alzheimer.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Da martedì 10 giugno arriva in prima visione su Rai 2 "La sottile linea della vendetta", una serie francese che mescola thriller investigativo, dramma familiare e suspense psicologica. Una storia intensa che affronta temi delicati come la memoria, la giustizia e il desiderio di vendetta, costruendo un racconto capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima puntata.

La protagonista è Esther Lefèvre, un’ex cancelliera di tribunale ormai in pensione. La donna scopre di essere affetta dal morbo di Alzheimer e sa che, con il passare del tempo, i suoi ricordi sono destinati a svanire. Prima che ciò accada, decide di compiere una scelta estrema: stilare una lista di persone che, secondo lei, sono riuscite a sfuggire alla giustizia a causa di errori giudiziari, cavilli legali o mancanza di prove.

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A guidare il cast troviamo l’attrice francese Clémentine Célarié, che interpreta Esther. Accanto a lei recitano Elisa Erka nel ruolo della capitana Célia Le Goff, ed Émilie Caen nei panni di Marianne, la figlia di Esther. Ma il punto di forza della serie è il suo protagonista atipico: Lefèvre non è una detective né una criminale tradizionale, ma una donna che sente di avere poco tempo e decide di riscrivere a modo suo il concetto di giustizia.

Il risultato è un thriller originale che si distingue dai classici polizieschi grazie alla profondità emotiva dei personaggi. Per scoprire perché non potete perderlo, travate tutti i dettagli nel Video!

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