Su Prime Video il cinema diventa un labirinto inquieto: Carmen Russo elogia Paola Cortellesi, tra ambizioni e verità distorte
Il film La Sobrietà, su Prime Video, svela il dietro le quinte del cinema tra manipolazioni e ambizioni, con un cast guidato da Carmen Russo e altri volti noti.
Tra i film disponibili nel ricco catalogo di Prime Video, è da poco disponibile anche La Sobrietà, diretto da Carlo Fenizi e che vede nel cast anche Carmen Russo, la quale, in un’intervista all’Ansa, ha parlato del suo ruolo nella pellicola e non solo: la ballerina e attrice ha speso belle parole per una delle attrici italiane più amate e apprezzate ovvero, Paola Cortellesi. Vediamo nelle specifico cos’ha detto.
La Sobrietà, Carmen Russo e l’elogio a Paola Cortellesi
In un’intervista rilasciata all’Ansa, Carmen Russo ha raccontato il suo coinvolgimento nel film La Sobrietà, disponibile in streaming su Prime Video e diretto da Carlo Fenizi. Il progetto, tra mockumentary e commedia nera, esplora il dietro le quinte del mondo del cinema e le dinamiche di potere e manipolazione legate a una coach di recitazione molto influente. L’attrice ha anche riflettuto sulla sua carriera, sottolineando la capacità di adattamento che le ha permesso di restare attiva tra televisione, spettacoli e reality in Italia e Spagna, e ha ricordato le figure femminili che ha ammirato nel tempo. Sui suoi modelli di riferimento contemporanei ha dichiarato di nutrire una profonda ammirazione per Paola Cortellesi: "Oggi ammiro molto la Cortellesi, perché si è realizzata in pieno e ha dimostrato che ogni donna può far vedere quanto vale".
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Il regista Carlo Fenizi ha, infine, descritto il film come un’opera metacinematografica che affronta, tra realtà e finzione, temi come la manipolazione, la fragilità e il contrasto tra autenticità e rappresentazione nell’era dei social.
La Sobrietà: trama e cast del film in streaming su Prime Video
La Sobrietà segue Rodrigo (Michele Venitucci), un regista deluso professionalmente che incontra Kimba (Eva Basteiro-Bertolì), misteriosa coach del cinema e creatrice di un metodo di formazione controverso. Kimba, preparatrice di attori e direttrice di casting, guida un sistema ambiguo e manipolatorio che promette successo ma esercita un forte controllo sulle aspiranti attrici. Incuriosito, Rodrigo inizialmente filma le sue lezioni, poi, insieme allo sceneggiatore Cornelio (Francesco Zenzola), decide di trasformare il progetto in un documentario per indagare la verità dietro il "Metodo Kimba".
Attraverso testimonianze e materiali vari emerge un mondo popolato da aspiranti attrici, ex star, influencer e figure ambigue del settore, tutti legati alla coach. Il racconto assume toni tra commedia surreale e giallo, mentre i confini tra osservatore e osservato si fanno sempre più sfumati. Nel cast figurano diversi attori tra cui:
- Michele Venitucci
- Eva Basteiro-Bertolí
- Francesco Zenzola
- Amanda Lear
- Antonia San Juan
- Cloris Brosca
- Shaila Esposito
- Julieta Marocco
- Cosetta Turco
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