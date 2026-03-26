La Signora in Giallo, la leggenda di Jessica Fletcher rivive con Jamie Lee Curtis: segnate questa data Jamie Lee Curtis è la protagonista del nuovo film tratto da ‘La Signora in Giallo’, Universal ha svelato la data i uscita ma la trama resta ancora top secret.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo anni di indiscrezioni, La Signora in Giallo torna finalmente sul grande schermo con un film che porta avanti l’eredità della celebre Jessica Fletcher. Il ruolo, originariamente interpretato da Angela Lansbury nella serie anni ’80-’90, sarà questa volta affidato a Jamie Lee Curtis. Negli ultimi giorni sono stati annunciati aggiornamenti sulla data di uscita. Di seguito, troverete tutti i dettagli, quindi, proseguite la lettura.

La Signora in Giallo, svelata la data di uscita del film con Jamie Lee Curtis: ecco quando lo vedremo

La Universal Pictures ha finalmente svelato la data di uscita del film ispirato a La Signora in Giallo con Jamie Lee Curtis. Ebbene, in America lo vedranno sul grande schermo il 22 dicembre 2027; in Italia, invece, non sappiamo ancora il giorno preciso ma, dovrebbe essere vicino alla data americana. In quella giornata, il film concorrerà solo con Buds, il sequel di Sony Pictures Animation; blockbuster come Avengers: Secret Wars e Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum arriveranno nei cinema una settimana prima, mentre la nuova commedia di Nancy Meyers uscirà a Natale. La regia sarà di Jason Moore, con sceneggiatura di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. La produzione è affidata a Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood, e la trama resta segreta. Jamie Lee Curtis, vincitrice dell’Oscar 2023 per Everything Everywhere All at Once e premiata con un Emmy per The Bear, erediterà il ruolo iconico di Jessica Fletcher.

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La Signora in Giallo, trama e cast della serie cult

La serie originale, trasmessa dal 1984 al 1996 sulla CBS, aveva come protagonista Angela Lansbury. Nello specifico, la storia ruota attorno a Jessica Fletcher (Angela Lansbury), insegnante di inglese in pensione e vedova di Frank, che vive a Cabot Cove, nel Maine. Dopo aver scritto romanzi gialli, diventa famosa quasi per caso quando un manoscritto inviato dal nipote ottiene grande successo. Intelligente e analitica, Jessica ama i misteri e risolve delitti che spesso sfuggono alle autorità. Nonostante la notorietà internazionale, conduce una vita semplice e mantiene numerosi amici a Cabot Cove e nel mondo, dove i suoi viaggi la portano a confrontarsi con casi complessi. La serie ottenne due Golden Globe su sei nomination ma nessun Emmy, mentre Angela Lansbury fu candidata a dieci Golden Globe e dodici Emmy per il suo ruolo, detenendo a lungo il record di nomination nelle rispettive categorie.

Nel cast, oltre alla compianta Angela Lansbury, vi sono anche i seguenti attori:

William Windom (Dott. Seth Hazlitt)

Ron Masak (Sceriffo Mort Metzger)

Tom Bosley (Sceriffo Amos Tupper)

Michael Horton (Grady Fletcher)

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