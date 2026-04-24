La Signora In Giallo, le indagini di Jamie Lee Curtis rimandate: quando uscirà (davvero) il film Il reboot de La Signora In Giallo con Jamie Lee Curtis è stato posticipato dalla Universal al 2028: il motivo di tale scelta è evitare la concorrenza natalizia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ammettiamolo: l’idea che il prossimo anno avremmo visto il nuovo film reboot de La Signora In Giallo, con Jamie Lee Curtis nei panni dell’iconica Jessica Fletcher, ci ha entusiasmati e non poco. Entusiasmo che, però, ha avuto vita breve perché, di recente, una notizia che abbiamo appreso ci ha un po’ scoraggiati. Stando a quanto si legge su Deadline, l’uscita del nuovo progetto cinematografico è stata posticipata al 2028 dalla Universal. Scopriamo perché.

La Signora In Giallo, Universal posticipa l’uscita del film reboot con Jamie Lee Curtis: il motivo

Brutte (anzi bruttissime) notizie per i fan: il reboot de La Signora In Giallo con Jamie Lee Curtis è stato rinviato: l’uscita passa dal 22 dicembre 2027 al 4 febbraio 2028. Anche se la Universal non ha spiegato il motivo del rinvio, si deduce che, così facendo, il film eviterebbe la concorrenza diretta con grandi titoli previsti nel periodo natalizio, tra cui Avengers: Secret Wars, Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum e Il segreto della cameriera, tutti in arrivo a metà dicembre. Curtis interpreterà Jessica Fletcher, la celebre scrittrice-investigatrice resa famosa da Angela Lansbury nella serie andata in onda dal 1984 al 1996 e ambientata a Cabot Cove. La trama del film non è ancora stata rivelata, ma ci aspettiamo qualcosa di davvero intrigante.

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La regia è affidata a Jason Moore, con sceneggiatura di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, mentre la produzione è di Phil Lord e Christopher Miller, ridotta dal successo di Project Hail Mary. Prima del film, Curtis sarà protagonista di due pellicole indipendenti nel 2026: Sender e The Only Living Pickpocket in New York.

La Signora In Giallo: qualche curiosità sull’indimenticabile serie tv con Angela Lansbury

La storica serie segue Jessica B. Fletcher, un’ex insegnante di inglese in pensione che diventa scrittrice, interpretata da Angela Lansbury. Vive a Cabot Cove, nel Maine, luogo centrale per molti dei casi raccontati, anche quando si sposta a New York. In ogni episodio, Jessica si trova coinvolta nelle indagini su omicidi che spesso la polizia non riesce a risolvere, dimostrando grande intuito investigativo. Nonostante il successo, mantiene uno stile di vita semplice e resta legato ai suoi amici di Cabot Cove.

Angela Lansbury non era la prima scelta per il ruolo, inizialmente offerta ad altre attrici come Jean Stapleton e Doris Day. Inoltre, nella serie interpreta anche la cugina di Jessica, Emma McGill. Nel cast anche:

William Windom (Dott. Seth Hazlitt)

Ron Masak (Sceriffo Mort Metzger)

Tom Bosley (Sceriffo Amos Tupper)

Michael Horton (Grady Fletcher)

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