Rocío Muñoz Morales archivia il caso Bova e accetta la proposta di Enrico Vanzina: il nuovo progetto spiazza

Rocío Muñoz Morales si butta a capofitto nel cinema dopo la rottura con Raoul Bova: Enrico Vanzina la vuole nel suo nuovo film La sera a Roma

Redazione

Rocio Munoz Morales
Ufficio Stampa Rai

In un momento di vita privata sicuramente non facile, Rocío Muñoz Morales si butta a capofitto nel lavoro e accetta la proposta di Enrico Vanzina di lavorare nel suo prossimo film. Si tratta de La sera a Roma, adattamento del romanzo dello stesso Vanzina, la cui produzione è a cura di New International con il sostegno del Ministero della Cultura. Le riprese avranno il via il 15 settembre 2025 a Roma, con un’uscita prevista nel 2026.

Rocío Muñoz Morales, nuova avventura dopo il caso Raoul Bova: sarà la protagonista del film La sera a Roma

Rocío Muñoz Morales sarà la protagonista al fianco di Massimo Ghini. Nota al pubblico televisivo per la serie Un passo dal cielo, l’attrice si cimenta in una nuova, stimolante sfida cinematografica. Sebbene manchino ancora conferme ufficiali, si vocifera che il cast potrebbe arricchirsi di nomi di spicco come Carlo Buccirosso, Luca Ward e Martina Stella.

La trama ruota attorno a Federico, uno sceneggiatore veterano che si ritrova al centro di un’indagine dopo la morte del giovane attore Domenico Greco, di cui è stato l’ultima persona a vederlo in vita. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Rocio nel film. L’opera è un vero e proprio "testamento artistico" di Vanzina, che mette in scena il mondo del cinema con le sue luci e le sue ombre, unendo a tratti thriller, commedia amara e riflessi autobiografici.

Dal cinema alla TV fino alla scrittura: i prossimi progetti di Rocío Muñoz Morales

Mentre si prepara a questa importante produzione cinematografica, Rocío Muñoz Morales è attesa da nuovi impegni. Oltre al cinema, l’attrice tornerà in televisione su Rai 2 per condurre lo show Freeze insieme a Nicola Savino. Non solo: in autunno pubblicherà un nuovo libro, dopo il successo del suo romanzo precedente, Dove nasce il sole, del 2022. Questo narra la storia di Ana, una giovane avvocatessa la cui vita apparentemente perfetta viene messa in discussione durante una vacanza a Capri. L’isola la spinge a confrontarsi con i propri fantasmi e a rimettere in discussione il suo futuro.

Programmi

