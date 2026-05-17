Rocío Muñoz Morales tra tradimenti, scandali e legami inconfessabili in questa storia oscura che gela il cinema L'attrice spagnola è pronta a spiazzare il pubblico nel nuovo film di Vanzina, La sera a Roma, una storia fatta di segreti, tradimenti e legami incoffessabili

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Rocío Muñoz Morales si prepara a tornare al cinema in una storia oscura, fatta di segreti e tradimenti. L’attrice spagnola è infatti una delle protagoniste de La sera a Roma, il nuovo film di Enrico Vanzina che è un giallo ispirato al romanzo noir dello stesso regista.

Rocío Muñoz Morales coinvolta in una storia torbida e inquietante in La sera a Roma

Il film parte raccontando la storia di Federico, un giornalista stimato che un tempo ha avuto molto successo come sceneggiatore. Federico vive una vita a metà: da una parte frequenta i palazzi nobiliari e i circoli più esclusivi di Roma; dall’altra non disdegna le trattorie veraci e gli ambienti più torbidi della Capitale. Anche la sua vita sentimentale è un bel rompicapo. È sposato con un’intellettuale francese, ha una storia clandestina con un’insegnante di pilates sudamericana e, come se non bastasse, ha un legame molto particolare con la principessa Giulia, una donna che rappresenta l’aristocrazia di una volta che sta scomparendo.

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La sua routine viene sconvolta quando accetta di incontrare un giovane aspirante attore, Domenico Greco. Federico non lo prende sul serio, convinto che sia solo il solito ragazzo carino senza arte né parte. Ma poche ore dopo l’incontro, Domenico viene ucciso. Federico è l’ultimo ad averlo visto vivo e finisce subito tra i sospettati. Mentre un commissario e un giornalista a caccia di scoop indagano su di lui, Federico dovrà fare di tutto per tirarsi fuori dai guai e dimostrare di non essere un assassino.

Un cast di eccellenze italiane

Il cast mette insieme tanti volti noti del nostro cinema. Oltre alla già citata Rocío, troviamo Massimo Ghini nei panni del protagonista, affiancato da Carlo Buccirosso, Martina Stella, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff. Un gruppo di attori perfetto per dipingere le mille sfumature di Roma, da quelle più eleganti a quelle più popolari.

Come accennato all’inizio dell’articolo, il film è basato sull’omonimo romanzo noir scritto proprio da Enrico Vanzina. Il regista ha deciso di portare al cinema la sua stessa opera. Anche se la città eterna è la vera protagonista, diverse scene sono state girate a Parigi, proprio per dare spazio al rapporto tra Federico e sua moglie. Il film uscirà entro la fine dell’anno.

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