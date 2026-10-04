"Qui mentono tutti": il ritorno da incubo di Luca Ward al cinema tra un omicidio e una scia di segreti scioccanti L'attore torna sul grande schermo con una storia drammatica ma anche ricca di sentimenti, dove nessuno è davvero chi dice di essere

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Luca Ward si prepara a fare il suo ritorno nelle sale cinematografiche italiane con una storia che terrà il pubblico col fiato sospeso. Parliamo di La sera a Roma, pellicola prodotta da New International e Rai Cinema, che segna il ritorno al genere investigativo di Enrico Vanzina. Il regista firma sia la sceneggiatura che la regia, adattando per il grande schermo il suo romanzo omonimo pubblicato da Mondadori.

Luca Ward tra i protagonisti de La sera a Roma: la trama del film

Il protagonista della vicenda è Federico (interpretato da Massimo Ghini), un noto giornalista e sceneggiatore perfettamente a suo agio in ogni ambiente romano, dai salotti della nobiltà alle redazioni, passando per le trattorie tipiche e i set cinematografici. La sua vita prende una piega drammatica quando accetta di incontrare a casa propria Domenico Greco, un giovane senza talento che sogna di fare l’attore, presentatogli da un conoscente del mondo della finanza. Poche ore dopo il colloquio, il ragazzo viene ucciso con un colpo di pistola e Federico, tra i pochi ad averlo visto prima della morte, diventa subito uno dei principali sospettati.

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La posizione dello sceneggiatore si complica a causa del suo intreccio sentimentale: è sposato con un’intellettuale francese, ha una relazione segreta con Claudia (un’insegnante di pilates sudamericana legata alla vittima) e vive un rapporto ambiguo con la principessa romana Giulia. Tra gelosie, sospetti e ripicche, a cercare di risolvere il caso saranno un astuto commissario di nome Margiotta e il cronista di nera Maselli, mentre lo stesso Federico si troverà costretto a indagare da solo per dimostrare la propria innocenza.

"Una storia in cui mentono tutti": le anticipazioni del regista

Parlando del lavoro svolto, Vanzina ha raccontato a Il Messaggero – la stessa redazione nella quale ha lavorato per anni e ha girato anche molte scene del film – di essere partito con l’idea di girare un giallo avvincente basato sul suo libro e incentrato sui segreti e le menzogne di tutti i personaggi. Nessuno, infatti, è davvero sincero all’interno di questa storia, Tuttavia, a riprese ultimate, Vanzina si è accorto che la componente melodrammatica aveva preso un peso determinante: la storia finisce infatti per raccontare anche l’amore adulto e lo scorrere del tempo, alternando parentesi di commedia a scene intime mai volgari. Per questo motivo ha scelto di dedicare l’opera proprio al cinema di genere e al melodramma, usando il mistero per fare un ritratto di una capitale sospesa tra fascino e decadenza.

Il cast del film e il debutto alla Festa del Cinema di Roma

Il film sarà presentato in prima mondiale dal 13 al 25 ottobre 2026 durante la 21a Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, per poi approdare nelle sale italiane grazie alla distribuzione di Unicorn in collaborazione con Medusa.

Ricchissimo il cast della pellicola, che vede tra gli interpreti Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella, Rocío Muñoz Morales, Vittorio Viviani, Florence Nicolas, Elvira Zingone, Riccardo Terrana, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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