La Ruota della Fortuna, salta la puntata di stasera 3 marzo: la decisione di Mediaset Una pausa inattesa scuote l’access prime time di Canale 5, ma dietro lo stop del celebre game show c’è una precisa strategia di palinsesto legata alla programmazione sportiva.

Per quanto possa sorprendere, dopo tanti giorni consecutivi di messa in onda, La Ruota della Fortuna si prende una pausa forzata martedì 3 marzo. Non una decisione dei conduttori, bensì una scelta aziendale ben precisa. Mediaset ha infatti deciso di sostituire l’amatissimo game show, anche se soltanto per una serata, interrompendo una striscia praticamente ininterrotta che durava da mesi e che lo aveva reso un degli appuntamenti più stabili dell’access prime time.

Perché La ruota della fortuna non va in onda stasera 3 marzo

Alcuni incastri di palinsesto spingono a decisioni difficili, se non inevitabili. Mediaset ha tentato di evitare di far saltare a La Ruota della Fortuna gli appuntamenti previsti, ma stavolta tocca l’eccezione alla regola. L’azienda detiene infatti i diritti per la messa in onda in chiaro della Coppa Italia e, con l’arrivo delle semifinali, la priorità è diventata necessariamente il calcio.

Oggi, martedì 3 marzo, subito dopo il tradizionale appuntamento con il Tg5, in onda dalle 20 alle 20.40, è stata programmata la semifinale Como-Inter, un match molto atteso dagli appassionati e in scena allo stadio Sinigaglia. La scelta di modificare il palinsesto interrompe così una lunga continuità per il quiz. In passato, per tutelare gli ottimi ascolti del programma, alcune partite erano state dirottate su Italia 1, ma questa volta il calendario ha reso l’operazione più complessa, anche perché sul sesto canale era già prevista la messa in onda di Le Iene presentano – Inside, format d’inchiesta che difficilmente può essere rinviato senza rischiare di perdere attualità e impatto.

La ruota della fortuna: un successo che non si ferma

La decisione pesa soprattutto perché il game show stava vivendo un momento particolarmente felice. Il ritorno del format si è trasformato in un vero e proprio caso televisivo, capace di registrare ascolti record sin dall’esordio e di mantenere una media solida e costante. Non solo: nella settimana del Festival di Sanremo, evento di punta della televisione italiana, il programma è riuscito a difendersi con numeri di tutto rispetto, tenendo davanti al piccolo schermo tra i 3.6 e i 4 milioni di spettatori. Quasi otto mesi di messa in onda continuata, dal 14 luglio 2025, senza reali contraccolpi in termini di share, rappresentano un risultato tutt’altro che scontato nell’attuale panorama televisivo, sempre più frammentato e competitivo.

Quando torna in onda in onda

La pausa, però, sarà brevissima. Se martedì 3 marzo lo spazio dell’access prime time sarà occupato dal calcio, già mercoledì 4 marzo il quiz tornerà regolarmente al suo posto. L’altra semifinale di Coppa Italia, Lazio-Atalanta, sarà infatti trasmessa in prima serata su Italia 1, permettendo così a La Ruota della Fortuna di riprendere la consueta collocazione su Canale 5.

