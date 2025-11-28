La Ruota della Fortuna, cambia l’orario della puntata di stasera 28 novembre (e De Martino spera) Cambiamenti in corso d’opera per Canale 5, dove questa sera il gioco dell’access prime time di Gerry Scotti partirà prima del previsto: scopriamo di più.

Lo sciopero dei giornalisti, indetto per oggi dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana per il rinnovo del contratto giornalistico, porterà alcuni cambiamenti nella programmazione televisiva Mediaset. In particolare, le due edizioni principali del Tg5 andranno in onda in versione ridotta, mentre il gioco dell’access prime time La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui, subirà per questa sera un cambiamento di orario (per la gioia di De Martino): scopriamo qualche dettaglio in più.

Mediaset, La Ruota della Fortuna oggi cambia orario

Lo sciopero dei giornalisti apporterà cambiamenti anche al consueto orario de La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5 questa sera anticiperà la messa in onda della nuova puntata alle ore 20.20, un po’ prima rispetto al solito. Se di norma La Ruota tende a finire molto dopo Affari Tuoi, ottenendo in questo modo un netto vantaggio negli ascolti non avendo nella parte finale la concorrenza di Rai 1, almeno per questa sera De Martino potrà tirare un sospiro di sollievo. Con la partenza anticipata del game show di Canale 5, i due giochi dell’access prime time termineranno più o meno alla stessa ora, con una gara alla pari che si giocherà soltanto sulla preferenza dei telespettatori.

La Ruota della Fortuna convince anche in prima serata

Proprio ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Ruota dei Campioni, la versione dell’iconico quiz pensata per portare le sfide tra grandi campioni in prima serata. Se come gioco dell’access prime time continua a ottenere un successo clamoroso, anche in prima serata La Ruota della Fortuna non è certo da meno. Ieri sera Canale 5 ha battuto la concorrenza con 4.710.000 spettatori e il 24,7% di share. Un dato più che soddisfacente, anche se leggermente più basso rispetto al debutto della scorsa settimana che era arrivato oltre il 28% di share.

Dal punto di vista del racconto televisivo, la puntata ha offerto i classici momenti che il pubblico ama di più: colpi di scena nel girare la ruota, imprevisti nel tentare le soluzioni, tensione crescente nella Ruota delle Meraviglie e un grande ospite come Al Bano. Il tema dell’ultimo round ha visto il campione indovinare i tre tabelloni e prendersi il diritto di aprire le tre buste decisive. Alla fine, il campione Sergio è riuscito a vincere 101.600 euro complessivi grazie anche a una busta da ben 75mila euro. Insomma, serata solida per Gerry Scotti e la macchina Mediaset che continua a registrare grandi consensi.

