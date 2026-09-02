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La Ruota della Fortuna nei guai: sospeso il ‘Gerry Scotti” USA

Il celebre annunciatore del programma americano è stato sospeso da Sony Pictures dopo una segnalazione arrivata da un passeggero. La vicenda risale a un volo dello scorso maggio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Jim Thornton
IPA

Il viso di Jim Thornton è uno dei più riconoscibili per il pubblico americano di Wheel of Fortune, programma che accompagna da anni attraverso gli annunci fuori campo e che lo aveva visto entrare stabilmente nella squadra nel 2011. Ora, però, il suo rapporto con la trasmissione è stato momentaneamente interrotto: Sony Pictures Television Studios ha deciso di sospenderlo mentre vengono effettuati accertamenti su una segnalazione relativa a un episodio avvenuto durante un volo.

La sospensione di Jim Thornton da La ruota della fortuna e l’indagine

A rendere nota la decisione è stata la stessa società di produzione, che ha confermato la sospensione senza fornire ulteriori dettagli sulle contestazioni. "We have recently been made aware of allegations concerning Jim Thornton. He has been suspended from Wheel of Fortune and we are recasting while we conduct a thorough investigation", che tradotto sarebbe: "Siamo stati recentemente messi al corrente di accuse riguardanti Jim Thornton. È stato sospeso da La Ruota della Fortuna e stiamo procedendo a un nuovo casting mentre conduciamo un’indagine approfondita." Il provvedimento, dunque, non equivale a un’accusa formalizzata né a una condanna nei confronti dell’annunciatore. La produzione ha scelto di procedere con una sostituzione temporanea mentre l’indagine interna è ancora in corso, senza spiegare pubblicamente quale sarebbe stato il comportamento contestato.

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Il precedente durante il volo

Secondo quanto ricostruito, l’episodio all’origine della vicenda sarebbe avvenuto lo scorso 14 maggio, a bordo di un volo American Airlines diretto a Los Angeles. Un passeggero avrebbe manifestato una preoccupazione a un assistente di volo e, successivamente, il comandante avrebbe richiesto la presenza delle forze dell’ordine all’arrivo dell’aereo.

American Airlines ha confermato l’intervento, dichiarando:"Il 14 maggio, il volo American Airlines 1276 è stato accolto dalle forze dell’ordine all’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles, a seguito di segnalazioni di preoccupazione da parte di un cliente a bordo". Thornton sarebbe stato quindi ascoltato dagli agenti una volta arrivato all’aeroporto di Los Angeles. Nonostante indossasse una giacca con il logo di Wheel of Fortune, l’annunciatore è stato successivamente lasciato libero.

La versione del legale di Jim Thornton

A chiarire ulteriormente la posizione di Thornton è intervenuto il suo avvocato, che ha negato qualsiasi condotta illegale e ha precisato che il suo assistito non sarebbe mai stato arrestato. Il legale ha dichiarato: "Non ha tenuto alcuna condotta illegale, non è stato arrestato e non è stato accusato di alcun reato. Quando è stato interrogato in merito alla denuncia presentata da un altro passeggero del volo, le forze dell’ordine gli hanno parlato per cinque minuti o meno, hanno stabilito immediatamente che non si era verificata alcuna infrazione e hanno comunicato al mio cliente che era libero di andare."

Una presenza storica nel programma

Thornton era entrato a far parte di Wheel of Fortune nel 2011, dopo la morte di Charlie O’Donnell, storico annunciatore della trasmissione. Per la maggior parte del tempo la sua presenza è rimasta legata alla voce, più che all’immagine, anche se nel 2023 aveva avuto un momento particolarmente curioso davanti alle telecamere.

In quell’occasione una concorrente, Sarah Ward, aveva espresso il desiderio di incontrarlo e Thornton aveva così condotto un segmento del programma, mentre Pat Sajak aveva assunto temporaneamente il ruolo di annunciatore. Nel corso della sua carriera, Thornton ha inoltre lavorato come voce fuori campo in altri programmi e ha prestato la propria voce anche al cinema, partecipando come annunciatore pubblicitario al film Monsters, Inc. Intanto, mentre Sony Pictures Television Studios porta avanti le verifiche, la sua sostituzione a Wheel of Fortune resta per il momento legata alla durata dell’indagine. La vicenda, quindi, è ancora in evoluzione e non risultano accuse penali a suo carico.

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