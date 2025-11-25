La Ruota della Fortuna non si ferma più, Affari Tuoi nei guai: cambia la programmazione (con una grande novità) Mediaset allunga La Ruota della Fortuna fino a fine 2025: Gerry Scotti domina l’access, supera Affari Tuoi e torna in prime time il 27 novembre con La Ruota dei Campioni.

Il 2025 televisivo di Mediaset si chiuderà all’insegna di una sola certezza: La Ruota della Fortuna è diventata il fenomeno pop dell’access prime time italiano. Gerry Scotti e Samira Lui stanno vivendo un momento d’oro, una sorta di boom televisivo che ha completamente stravolto gli equilibri della fascia che precede il prime time. E ora arriva la notizia che tutti aspettavano: lo show sarà prolungato fino ad almeno fine 2025, con puntate inedite e prime serate extra. Un trionfo clamoroso che ribalta un panorama televisivo che, fino a pochi mesi fa, sembrava intoccabile.

La Ruota della Fortuna si allunga, la decisione di Mediaset e il nuovo calendario

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: Publitalia ha annunciato il prolungamento del La Ruota della Fortuna fino a fine 2025. Un risultato storico per un format che, nella sua nuova versione piazzata dopo il Tg5 delle ore 20, ha conquistato un pubblico trasversale, diventando un appuntamento fisso anche per i più giovani. Doveva essere un semplice esperimento estivo, un riempitivo di lusso. Invece, puntata dopo puntata, La Ruota della Fortuna ha bruciato ogni aspettativa, superando il 26% di share quotidiano e arrivando spesso a sfiorare il 30%, con picchi oltre i 5 milioni di spettatori.

Mediaset, di fronte a numeri così schiaccianti, non ha potuto fare altro che blindare Gerry Scotti fino a fine anno. La sensazione è che La Ruota diventerà il pilastro dell’access prime time di Canale 5 per tutta la stagione, esattamente come Affari Tuoi lo è da anni per la Rai. A farne le spese? Striscia la Notizia, che per la prima volta in 36 anni non tornerà nella sua storica fascia. Per il Tg satirico di Antonio Ricci si studiano collocazioni alternative – forse prime serate settimanali – ma la certezza è una: non rivedremo Striscia subito prima del prime time, almeno non nel breve periodo.

Il magic momento di Gerry Scotti travolge Affari Tuoi

È la storia televisiva dell’anno: Gerry Scotti, con quella sua bonaria eleganza da signore della tv, è riuscito dove molti non avrebbero scommesso un euro. Ha superato Affari Tuoi, leader indiscusso della precedente stagione, che con Stefano De Martino aveva toccato picchi oltre il 28% di share. Oggi i rapporti di forza si sono capovolti: La Ruota della Fortuna domina ed è nettamente il programma più seguito della fascia oraria con medie regolarmente sopra al 26% (e spesso vicine al 30%) e diverse puntate che hanno sfondato quota 5 milioni di spettatori., Affari Tuoi insegue. Neppure le novità della Rai – dalla presenza fissa di Herbert Ballerina alle super-vincite di ottobre con due serate consecutive da 300 mila euro – sono riuscite a frenare la fuga del gioco di Canale 5. Il pubblico vuole leggerezza, ritmo, simpatia e un’atmosfera di festa permanente. E qui entra in gioco anche Samira Lui, presenza scenica magnetica, ruolo da vera co-conduttrice (altro che "valletta anni 90", come insinuato da Claudia Gerini qualche settimana fa). Samira è parte integrante del successo del programma: elegante, solare, spigliata. Lei e Scotti formano una coppia televisiva che funziona e che al momento non mostra segni di stanchezza.

La Ruota dei Campioni in onda anche giovedì 27 novembre

E mentre gli ascolti macinano record, Mediaset non perde tempo: dopo lo straordinario debutto in prime time della scorsa settimana – 28% di share e 5.8 milioni di spettatori – tornerà anche questa settimana La Ruota dei Campioni, la versione lunga e speciale del game show. Giovedì 27 novembre Gerry Scotti sarà di nuovo in prima serata con i concorrenti più forti e fortunati delle ultime edizioni, in una puntata evento che si preannuncia ancora più ricca.

Il Biscione, insomma, vuole sfruttare al massimo l’onda d’oro del suo programma. Con questi numeri è praticamente scontato che arriveranno altre prime serate, probabilmente anche speciali di Natale, puntate vip e serate benefiche.

