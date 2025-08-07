Samira Lui, dal Grande Fratello al film Din Don con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli: dove vederla in streaming L’ex gieffina e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna si è messa in gioco anche come attrice in un film comico tutto da ridere: scopriamo di più.

La bellissima e talentuosa Samira Lui, oltre all’esperienza in vari programmi e al suo attuale lavoro come co-conduttrice della Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, ha voluto far avverare un altro grande sogno nel cassetto mettendosi in gioco anche come attrice. Samira ha infatti preso parte a un capitolo della saga comica Din Don, ovvero la serie di film per la tv con gli iconici Enzo Salvi e Maurizio Mattioli tra i protagonisti. Scopriamo di più sulla nuova avventura dell’ex gieffina e dove vederla.

Samira Lui, dal GF al ruolo di attrice in televisione

Il debutto di Samira Lui in televisione è avvenuto nel 2017 con Miss Italia, concorso di bellezza che le ha permesso di classificarsi al terzo posto, facendosi notare per la sua straordinaria bellezza e la sua eleganza. Successivamente, Samira è approdata a L’Eredità nelle vesti di Professoressa e ha nuovamente dimostrato di avere un grande talento prendendo parte anche al programma Tale e Quale Show di Carlo Conti. Nel 2023, la Lui è poi entrata nella Casa del Grande Fratello per poi diventare nel 2025 co-conduttrice della Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. In tutto questo, non è mancata nemmeno la sua prima esperienza come attrice nel film Din Don – Viaggio di nozze a Cinecittà World, mandato in onda in prima tv su Italia 1 domenica 3 agosto 2025.

Din Don, la saga di film che ha segnato il debutto come attrice di Samira Lui

La saga Din Don, prodotta da Sunshine Production, è una serie di film comici per la tv in onda su Italia 1 dal 2019 ad oggi. Il protagonista di molteplici avventure è Donato, il manager musicale cialtrone interpretato da Enzo Salvi, e nel corso dei diversi film vengono introdotti molti altri personaggi, spesso interpretati da grandi attori e comici italiani come Maurizio Mattioli, Maurizio Battista, Laura Torrisi, Ivano Marescotti, Paola Tiziana Cruciani e molti altri.

La saga di film per la tv Din Don si compone fino ad oggi di otto capitoli:

Din Don – Una parrocchia in due

Din Don – Il ritorno

Din Don – Un paese in due

Din Don – Il paese dei balocchi

Din Don – Bianco Natale

Din Don – La magia del cinema

Din Don – Quando meno te lo aspetti

Din Don – Viaggio di nozze a Cinecittà World

L’intera saga è attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma Infinity+, mentre l’ultimo capito Din Don – Viaggio di nozze a Cinecittà World, che vede anche la presenza di Samira Lui, è disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

