La Ruota della Fortuna, rivelazione choc della cantante Nicla Ozenda: "Ho avuto un'emorragia"

Da settimane i social mormoravano che la sua voce non fosse più la stessa. Nel mirino Nicla Ozenda, frontwoman della Fortuna Five, la band che ogni sera scalda lo studio di La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti e Samira Lui. L’artista, dopo le critiche ricevute online, ha quindi deciso di rompere il silenzio svelando il motivo dietro le sue difficoltà. Una storia pesante, fatta di malattia e resilienza, che Nicla ha messo nero su bianco in un toccante messaggio social. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

La Ruota della Fortuna, la rivelazione choc di Nicla Ozenda

Stanca delle critiche ricevute online, Nicla Ozenda ha deciso di farsi coraggio e metterci la faccia. E finalmente ha spiegato tutto con un messaggio social delicatissimo. "Non è facile mettersi a nudo", ha detto la cantante de La Ruota della Fortuna, "ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra ‘meno brillante’, si nasconde una battaglia silenziosa".

La frase che ha gelato i fan è arrivata poco dopo: "Qualche mese fa ho avuto un’emorragia a una corda vocale…La voce che conoscevo, quella con cui ho studiato, lavorato, sognato…improvvisamente non c’era più. Mi sono sentita fragile, spaventata, e sì, anche scoraggiata". Ma subito Nicla ha saputo reagire alla sfida, affidandosi a una logopedista per recuperare la brillantezza perduta. "Sto seguendo un percorso con pazienza e umiltà", ha proseguito, "per tornare ad essere la versione migliore di me stessa".

"Questo periodo", hai poi aggiunto la perfomer con sincerità, "mi sta insegnando tanto: l’ascolto, il rispetto dei miei tempi, la forza di rialzarmi anche quando sembra difficile. E soprattutto mi ricorda perché ho scelto di cantare: per emozionare, per comunicare, per dare qualcosa di vero".

L’appello di Nicla ai fan de La Ruota della Fortuna

Alla fine del suo intervento social, il messaggio più importante Nicla lo ha rivolto proprio agli spettatori del game show di Canale 5. "Vi chiedo solo una cosa", ha concluso, "un po’ di tempo e un po’ di fiducia. Io non ho smesso di credere in me, e non vedo l’ora di farvi sentire di cosa sono capace". Non è ancora chiaro quanto tempo occorrerà alla cantante per recuperare appieno dopo le difficoltà. Ma adesso che tutto è venuto alla luce, siamo certi che i suoi follower sapranno rispettare tempi e modi di questa lenta riabilitazione. Pronti a vederla brillare di nuovo in tv, con la solita grinta di sempre.

