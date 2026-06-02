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La Ruota della Fortuna tira troppo la corda: il rischio che nessuno vuole davvero vedere a Mediaset. La scelta Rai è molto più lungimirante

La strategia di Mediaset divide: tenere La Ruota della Fortuna sempre in onda è davvero una buona idea?

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti e Mediaset sembra intenzionata a puntare sul game show di Gerry Scotti anche durante l’estate. Una scelta che premia i risultati, ma che apre anche un interrogativo: esiste un rischio saturazione?

De Martino si ferma, Scotti continua: scelta vincente o tonfo clamoroso?

Con Affari Tuoi che il 27 giugno lascerà spazio a L’Eredità Estate su Rai 1, Canale 5 sceglie la continuità. Nel nostro video analizziamo i pro e i contro di una presenza quotidiana senza pause e perché, alla lunga, anche un format vincente potrebbe andare incontro alla stanchezza del pubblico.

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