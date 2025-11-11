Gerry Scotti, La Ruota della fortuna rimpiazza il Grande Fratello: la mossa choc anti Sandokan Mediaset vs Rai, la guerra continua: il gioco dell’access prime time di Canale 5 sbarca in prima serata contro la serie evento Rai con Can Yaman.

Nuove strategie in casa Mediaset, dove i vertici avrebbero deciso di puntare veramente tutto su uno dei programmi più amati e seguiti del momento: La Ruota della Fortuna. A fronte del successo che il gioco dell’access prime time di Gerry Scotti continua ad ottenere, battendo puntualmente il diretto competitor Affari Tuoi, sarebbe arrivata la tanto attesa decisione di portare La Ruota della Fortuna anche in prima serata per tentare di competere con una delle serie evento Rai più attese dell’anno: scopriamo di più.

La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata

Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Affari Italiani, a partire da lunedì 24 novembre la Ruota della fortuna sbarcherà in prime time, prendendo così il posto del Grande Fratello che attualmente va in onda proprio al lunedì sera. Di conseguenza, il reality condotto da Simona Ventura dovrebbe essere spostato al martedì sera, seguito nella prima serata del mercoledì dallo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Una decisione che, da un lato, deriva indubbiamente dagli ottimi risultati che Gerry Scotti continua ad ottenere in access prime time e dalla volontà di cercare di rialzare le sorti della prima serata di Canale 5. E dall’altro lato dalla necessità di proporre un prodotto Mediaset molto seguito e amato a fronte di una programmazione Rai che già si prospetta particolarmente forte e attesa.

Gerry Scotti in prime time: la mossa choc anti Sandokan

A partire da lunedì 1° dicembre, la prima serata di Rai 1 vedrà la messa in onda di una delle serie evento più attese dell’anno: Sandokan con protagonista l’amatissimo attore turco Can Yaman. Davanti a un prodotto che già si prospetta molto forte, Mediaset ha dunque deciso di combattere la battaglia con la fiction di Rai 1 proponendo in prime time un gioco che negli ultimi mesi ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. In altre partole, il buon Pier Silvio avrebbe deciso di puntare veramente tutto sulla sua gallina dalle uova d’oro, sperando che il pubblico fedele possa decidere di seguire La Ruota della Fortuna anche in prima serata.

Basterà questo escamotage per battere la serie evento Sandokan? Per scoprirlo occorrerà attendere l’inizio della nuova programmazione, fermo restando che, in un modo o nell’altro, questo cambiamento non potrà che rivelarsi fruttuoso per Mediaset. L’ipotesi di continuare a trasmettere il Grande Fratello al lunedì sera contro la serie Rai avrebbe infatti portato a una vera e propria ‘disfatta di Caporetto’, mentre con La Ruota della Fortuna i risultati non potranno che essere nettamente migliori.

