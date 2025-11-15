Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto
La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1 mentre Mediaset ridisegna ancora il palinsesto.
Il ritorno de La Ruota della Fortuna ha superato ogni aspettativa, conquistando il pubblico dell’access prime time e diventando uno degli show più discussi della stagione. Forte di questa popolarità crescente, Mediaset ha deciso di spingere ulteriormente sul successo del programma guidato da Gerry Scotti, portandolo per la prima volta in una collocazione strategica della sua programmazione: la prima serata, dove la concorrenza con Rai1 si fa più agguerrita che mai.
La Ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Un Professore
Per testare la forza del format anche in prime time, Mediaset ha già registrato una puntata speciale che debutterà giovedì 20 novembre. Una scelta studiata con attenzione, visto che proprio quella sera su Rai1 prenderà il via la nuova stagione di Un Professore, una delle fiction più amate e più seguite della rete pubblica. Nonostante l’entusiasmo che circonda la novità, alcuni esperti del settore non nascondono alcune perplessità: proporre uno speciale a soli sei mesi dal ritorno del game show potrebbe apparire come una mossa affrettata. Secondo molti, i programmi di successo andrebbero valorizzati con cautela, senza rischiare di sovraesporli o bruciarne la freschezza. Tuttavia, va sottolineato che – almeno per ora – si tratterà di un appuntamento singolo, più simile a un test che a una vera e propria serializzazione serale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La decisione di limitarsi a un solo speciale è legata anche a esigenze produttive e di palinsesto: a dicembre, infatti, torneranno finalmente in onda le puntate di Chi Vuole Essere Milionario?, registrate quasi un anno fa e pronte a occupare lo spazio serale. La Ruota, dunque, trova il suo posto in una finestra temporale precisa, prima dell’arrivo dello storico quiz di Scotti.
Mediaset riorganizza tutto: La Ruota dei Campioni diventa l’anti-fiction
Parallelamente allo speciale del 20 novembre, Mediaset continua a rivedere il proprio palinsesto con diversi cambiamenti. Dopo il rinvio dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per evitare la concorrenza degli ATP Finals e la ricollocazione di Iene Inside, anche La Ruota dei Campioni entra in gioco nella strategia anti-Rai.
Le ultime indiscrezioni parlano di due prime serate consecutive, il 20 e il 27 novembre, dedicate al torneo del programma, proprio per contrastare Un Professore. Ma non è tutto: La Ruota dei Campioni dovrebbe scendere in campo anche il 1° e l’8 dicembre per competere con la nuova Sandokan di Rai1, altra produzione molto attesa. In questo scenario, il Grande Fratello verrebbe spostato al martedì, garantendo una collocazione più stabile dopo le difficoltà registrate al giovedì. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma la direzione sembra chiara.
Potrebbe interessarti anche
Gerry Scotti lancia La ruota dei campioni e rimpiazza il Grande Fratello: mossa choc Mediaset per affossare Sandokan
Mediaset vs Rai, la guerra continua: il gioco dell’access prime time di Canale 5 sba...
Gerry Scotti inarrestabile, torna ‘Chi vuol essere Milionario?’: la data del debutto (e perché la Rai trema)
Continua il periodo d’oro per il conduttore del Biscione che, molto presto, tornerà ...
La Ruota della Fortuna, il 'baciatore' di Samira fa arrabbiare Gerry Scotti. Poi la vincita favolosa
Nella puntata di venerdì 14 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti sem...
Affari Tuoi, l’abbraccio (inatteso) di Gerry Scotti a De Martino: “Da 30 anni non capitava”
Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è sorprendentemente complimentato col suo...
Affari Tuoi, stasera salta puntata: De Martino fermato dopo il grande flop (e Gerry Scotti ringrazia)
Stasera, giovedì 13 novembre, Affari Tuoi non va in onda su Rai 1 per lasciare spazi...
Affari Tuoi ‘dimezzato’, l’indiscrezione Rai dopo il calo d’ascolti: “De Martino va tutelato
Stando ad alcuni rumor la tv di Stato starebbe pensando di affidare al conduttore un...
A La Ruota della Fortuna (ancora) lacrime e soldi: così Gerry Scotti ha ‘rubato’ il segreto di Affari Tuoi
Mentre Canale 5 e il suo storico game show continuano a conquistare i pubblico e a f...
Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi con una vincita storica: De Martino cede il testimone e si arrende
Martedì 21 ottobre, doppia vittoria da 100mila euro per Daniela a La Ruota della For...