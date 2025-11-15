Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna raddoppia contro le fiction Rai: come cambia il palinsesto La Ruota della Fortuna arriva in prima serata: Gerry Scotti sfida le fiction di Rai1 mentre Mediaset ridisegna ancora il palinsesto.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna ha superato ogni aspettativa, conquistando il pubblico dell’access prime time e diventando uno degli show più discussi della stagione. Forte di questa popolarità crescente, Mediaset ha deciso di spingere ulteriormente sul successo del programma guidato da Gerry Scotti, portandolo per la prima volta in una collocazione strategica della sua programmazione: la prima serata, dove la concorrenza con Rai1 si fa più agguerrita che mai.

La Ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Un Professore

Per testare la forza del format anche in prime time, Mediaset ha già registrato una puntata speciale che debutterà giovedì 20 novembre. Una scelta studiata con attenzione, visto che proprio quella sera su Rai1 prenderà il via la nuova stagione di Un Professore, una delle fiction più amate e più seguite della rete pubblica. Nonostante l’entusiasmo che circonda la novità, alcuni esperti del settore non nascondono alcune perplessità: proporre uno speciale a soli sei mesi dal ritorno del game show potrebbe apparire come una mossa affrettata. Secondo molti, i programmi di successo andrebbero valorizzati con cautela, senza rischiare di sovraesporli o bruciarne la freschezza. Tuttavia, va sottolineato che – almeno per ora – si tratterà di un appuntamento singolo, più simile a un test che a una vera e propria serializzazione serale.

La decisione di limitarsi a un solo speciale è legata anche a esigenze produttive e di palinsesto: a dicembre, infatti, torneranno finalmente in onda le puntate di Chi Vuole Essere Milionario?, registrate quasi un anno fa e pronte a occupare lo spazio serale. La Ruota, dunque, trova il suo posto in una finestra temporale precisa, prima dell’arrivo dello storico quiz di Scotti.

Mediaset riorganizza tutto: La Ruota dei Campioni diventa l’anti-fiction

Parallelamente allo speciale del 20 novembre, Mediaset continua a rivedere il proprio palinsesto con diversi cambiamenti. Dopo il rinvio dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per evitare la concorrenza degli ATP Finals e la ricollocazione di Iene Inside, anche La Ruota dei Campioni entra in gioco nella strategia anti-Rai.

Le ultime indiscrezioni parlano di due prime serate consecutive, il 20 e il 27 novembre, dedicate al torneo del programma, proprio per contrastare Un Professore. Ma non è tutto: La Ruota dei Campioni dovrebbe scendere in campo anche il 1° e l’8 dicembre per competere con la nuova Sandokan di Rai1, altra produzione molto attesa. In questo scenario, il Grande Fratello verrebbe spostato al martedì, garantendo una collocazione più stabile dopo le difficoltà registrate al giovedì. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma la direzione sembra chiara.

