La Ruota della Fortuna, quando finisce e il futuro di Samira Lui: la scelta di Gerry Scotti L'estate sta per arrivare e La Ruota della Fortuna potrebbe prendersi una pausa: vediamo quando finisce il game show e quale sarà il futuro di Samira Lui.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Mediaset ha fatto centro e non ha sbagliato, mesi fa a voler puntare sul ritorno de La Ruota della Fortuna e a volere Gerry Scotti al timone. Sin da subito, i risultati hanno parlato chiaro: un successo strepitoso oltre ogni aspettativa ma, il merito è anche di Samira Lui, colei che sta affiancando ‘lo zio nazionale’ e che è entrata nelle glorie del pubblico, che la ammira e la stima. Insomma, un format che riesce a mettere in difficoltà (ovviamente, parliamo di ascolti) Affari Tuoi, il quiz condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Tuttavia, poiché l’estate è vicina, in molti si stanno chiedendo se La Ruota andrà in vacanza, ovvero, se si fermerà un po’ e, soprattutto, quale sarà il futuro di Samira Lui. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna, quando finisce il game show di Gerry Scotti

Negli ultimi mesi, La Ruota della Fortuna si è affermata come uno dei programmi più forti dell’access prime time (dove ha preso il posto di Striscia La Notizia), favorita dal ritorno estivo su Canale 5 con Gerry Scotti, affiancato dalla bellissima e bravissima Samira Lui, e dall’assenza temporanea di Affari Tuoi. Questo contesto le ha permesso di costruire rapidamente un pubblico fedele, mantenendo buoni ascolti anche dopo il ritorno del concorrente a settembre. Da gennaio 2026, però, la sfida si è fatta più equilibrata: Affari Tuoi ha rilanciato grazie a novità nel cast, tra cui Martina Miliddi e Herbert Ballerina, portando a un sostanziale testa a testa negli ascolti. Per il 2026 è prevista una pausa estiva per La Ruota della Fortuna, scelta strategica per evitare la saturazione del format. Il programma dovrebbe andare in onda fino a giugno (presumibilmente, fino al 28 giugno), per poi lasciare spazio a The Wall, condotto da Max Giusti. Il formato, già trasmesso in passato con Gerry Scotti, tornerebbe in versione rinnovata.

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La Ruota della Fortuna, la decisione su Samira Lui

Per quanto riguarda il cast de La Ruota della Fortuna, appare molto probabile la riconferma di Samira Lui al fianco di Gerry Scotti anche nella stagione 2026-2027. La sua presenza è ormai diventata un elemento distintivo del programma: il gradimento del pubblico, evidente anche attraverso le interazioni sui social media, ne ha consolidato il ruolo all’interno del format. Non si esclude, inoltre, un’evoluzione della sua carriera all’interno del gruppo Mediaset. Considerata una delle figure emergenti su cui l’azienda intende puntare per il futuro, Samira Lui potrebbe ottenere nuove opportunità, arrivando anche alla conduzione autonoma di un programma. In questa prospettiva, il suo percorso ricalcherebbe quello di altri volti televisivi cresciuti all’interno dei game show e successivamente promuoverebbe un ruoli di maggiore responsabilità editoriale.

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