La Ruota della Fortuna, Samira Lui “fidanzata d’Italia”, poi Gerry Scotti chiude malissimo: “Agghiacciante” Domenica 17 maggio 2026 La Ruota della Fortuna si trasforma ne La Seconda Chance, Gerry Scotti non lesina complimenti a Samira Lui, anche se tutto finisce malissimo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia solo il suo pubblico nemmeno la domenica, anche se questa sera, 17 maggio 2026, dobbiamo registrare un cambiamento rispetto al solito, che potrebbe comunque fare piacere ai fedelissimi del quiz. E’ infatti in programma "La Seconda Chance", la puntata che vede in gara alcuni concorrenti che si erano già messi in mostra per il loro talento, ma che erano stati particolarmente sfortunati.

Anche questa volta l’appuntamento parte con quella che è ormai diventata la sigla per questa occasione, ovvero "Happy Together", fortemente voluta per sottolineare quanto possa essere bello essere insieme. Gerry Scotti parte così con il suo discorso introduttivo: "E allora, alla domenica, ‘Happy Together’, anche di domenica ce la giochiamo ‘La Seconda Chance’, vi attendono tre volti che io ho già conosciuto e che voi avete già visto, sono i nostri concorrenti, che vogliono poter dire: ‘Ho vinto", ma ‘Dove hai vinto?’. A La Ruota della Fortuna". Successivamente si rivolge direttamente alla band: "Ragazzi, è meravigliosa, avevo annunciato che l’avremmo avuta questa sera, la voglio come suoneria del telefono. Fornaciari (Diego, il batterista, ndr) ci sta dentro? Ho paura che con la batteria mi sfondi le casse del telefono".

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, Ilaria, arredatrice di Seregno (Milano), che aveva giocato a ottobre, ma ha poi perso tutto alla fine a causa di una "Bancarotta" sul finale che l’ha fatta arrivare ultima (Gerry sottolinea: "A me succede sempre nelle gare di corsa, ad esempio, sono in testa all’inizio, ma poi. Una volta però davano il premio, la maglia nera, non danno più neanche quello"), Ettore, insegnante di scienze motorie e preparatore atletico nel tennis, e Arianna, studentessa laureata in Giurisprudenza di Verona.

E’ quindi il momento di Samira Lui, che Gerry definisce "la fidanzata d’Italia", con un lungo abito prugna monospalla. Una volta arrivata, il conduttore le dice: "Adoro, come tutti quelli che parlano bene, quel colore. Mi ricorda quando rovescio il Barbera sulla tovaglia".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 maggio 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del tempo", dal titolo "maggio 1929", che sta a indicare "la prima cerimonia degli Oscar", come indovinato da Ettore, che accumula i suoi primi 1.000 euro.

Prima di andare avanti Gerry ne approfitta per ringraziare il pubblico, che spesso deve stare lì per diverse ore: "Noi perquisiamo perché c’è sempre qualcuno che ha un salate, un taleggio, una gallina, poi tratteniamo tutta questa roba", effettivamente Samira rivela: "Anch’io ho ricevuto un regalo, mi è arrivata una salsiccia in camerino sottovuoto", cosa che ha avuto anche Scotti. "Sono parte fondamentale del nostro spettacolo, li ringraziamo".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Grease", soluzione data da Arianna, che guadagna 10.400 euro. Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto: "Pensa, Samira, quando è uscito il film avevo 22 anni, avevo ancora i capelli e ho provato la brillantina di mio papà", lei commenta: "Che bei tempi. sarà stata quella brillantina?". Lui continua: "Fino ad allora vedevo quella boccettina, ma non sapevo a cosa servisse, poi quando è uscito il film. Vedi dove li ho persi? Con il ciuffone, alla You Understand".

Il programma della serata prevede anche "Il Regno degli Animali", dedicata a "ll calamaro dal pigiama". Le cose con il trascorrere dei giri non vanno però bene, Arianna si ritrova a perdere tutto, l’unico ad avere soldi è Ettore, ma solo 1.000 euro. A dare la risposta esatta è Ilaria, che ottiene 3.800 euro, sufficienti per balzare in testa. Non manca la foto dell’animale, Gerry sottolinea: "Mia mamma mi teneva via un pigiama così e mi diceva sempre di metterlo: ‘Non si sa mai, metti che devi andare all’ospedale’. Me l’ha comprato che avevo 12 anni, ma perché dovevo andare all’ospedale? Quando ho dovuto andarci non mi andava più bene".

A sorpresa, spunta anche il "Cruciruota", un grande classico de "La Ruota della Fortuna", che non vedevamo da un po’, dal titolo "Navigando", ad aggiudicarselo è Ilaria, che sale a 11.800 euro, così da incrementare il suo vantaggio. Non manca nemmeno a "La Seconda Chance" il "Triplete", a tema "Liguria", che può consentire a chi lo da di conquistare 5 mila euro. Ed è Ettore è farlo, così da salire a 6 mila euro, cifra che gli consente di insidiare Ilaria, che è a 11.800 euro, mentre Arianna resta a zero. Scotti sottolinea di avere una passione per il cantante Olly, a cui era dedicato un tabellone, Samira sottolinea: "Trovo che abbia una somiglianza con Diego (il batterista, ndr)", ma per Scotti: "Il suo baffetto è ‘alla Diego’, perché è più spagnolo, alla Dieguito".

La partita si chiude come sempre con "L’Ultimo Round", che stabilirà chi vincerà la puntata, dal tema "Che fastidio!". A dare l’ultima soluzione è Arianna, che arriva a 4.400 euro, non sufficienti però per vincere, a farlo è Ilaria, con i suoi 11.800 euro.

Anche in occasione de "La Seconda Chance" la campionessa ha la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "X". In caso di en plein potrebbe avere la possibilità di tornare in gara nelle puntate "tradizionali". La giovane arredatrice dà solo la seconda risposta, si trova così con solo una busta verde. Scotti parte svelando la busta numero 1, dove ci sono solo 100 euro, si passa alla sua verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 21.800 euro. Ma cosa c’è nell’altra busta rossa? La frase era riferita al telefilm "X Files", per questo Scotti dice: "Agghiacciante telefilm, agghiacciante anche la busta, non ci crederete, ma è meglio che ci crediate, ci sono 200 mila euro".

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