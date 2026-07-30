La Ruota della Fortuna celebra Gerry Scotti: “Scintille e sorprese”, come sarà la puntata speciale per i 70 anni Canale 5 prepara una serata speciale per celebrare il compleanno di Gerry Scotti. Il 7 agosto La Ruota della Fortuna omaggerà il conduttore

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Negli ultimi mesi Gerry Scotti sta vivendo una delle fasi più fortunate della sua carriera televisiva. Alla guida de La Ruota della Fortuna, il conduttore è riuscito a conquistare ogni sera il pubblico dell’access prime time di Canale 5, collezionando ascolti sempre più importanti. Ora, però, è in arrivo un appuntamento ancora più speciale: il prossimo 7 agosto Scotti compirà 70 anni e Mediaset avrebbe deciso di celebrare questo importante traguardo direttamente nel programma che sta dominando la fascia preserale. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena.

La Ruota della Fortuna celebra i 70 anni di Gerry Scotti con una puntata evento

Il compleanno di Gerry Scotti non passerà inosservato. Stando alle anticipazioni riportate da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, il quiz di Canale 5 dedicherà al suo storico padrone di casa una puntata speciale in onda proprio il 7 agosto, giorno in cui il conduttore spegnerà 70 candeline. Candela ha sottolineato come Scotti affronti questo importante traguardo con lo stesso entusiasmo degli esordi, scrivendo: "L’entusiasmo è quello dei 20 anni, ma il prossimo 7 agosto Gerry Scotti spegnerà 70 candeline."

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Per l’occasione, La Ruota della Fortuna vestirà quindi l’abito delle grandi occasioni. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista, la trasmissione renderà omaggio al suo volto simbolo con una serata speciale pensata per sorprendere il pubblico. Non sono stati ancora svelati tutti i dettagli dell’evento, ma le aspettative sono già molto alte. Tra gli elementi annunciati ci saranno momenti celebrativi, sorprese e un’atmosfera decisamente diversa rispetto alle puntate tradizionali. Lo stesso Candela ha anticipato che sarà "un compleanno che promette scintille e sorprese", lasciando intendere che non mancheranno ospiti, emozioni e qualche momento inatteso. Al fianco di Scotti ci sarà naturalmente anche Samira Lui, presenza fissa del game show.

Ascolti record per Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna continua a dominare l’access prime time

La scelta di dedicare una puntata evento a Gerry Scotti arriva in un momento particolarmente favorevole per il programma. Da quando è approdato nell’access prime time di Canale 5, La Ruota della Fortuna ha registrato una crescita costante, trasformandosi in uno dei titoli più forti del palinsesto estivo Mediaset. Anche la concorrenza non è riuscita a rallentarne la corsa. Nonostante il ritorno de L’Eredità Summer su Rai 1 con Marco Liorni, il game show di Canale 5 continua infatti a mantenere un netto vantaggio negli ascolti, consolidando sera dopo sera la propria leadership. Un risultato che pochi avrebbero pronosticato all’inizio della sfida, soprattutto considerando la storica forza del format Rai nella fascia preserale.

Il successo della trasmissione conferma ancora una volta il forte legame tra Gerry Scotti e il pubblico televisivo. La sua conduzione, unita a un format capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, sta premiando Mediaset con numeri sempre più importanti.

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