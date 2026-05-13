La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cancellato (ancora) da Mediaset: perché salta la puntata del 13 maggio Salta la puntata del game show di Gerry Scotti: stasera Canale 5 lascia spazio alla finale di Coppa Italia Lazio-Inter.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Mercoledì 13 maggio 2026 il palinsesto di Canale 5 cambia ancora volto: La Ruota della Fortuna si ferma, lasciando spazio al grande calcio in diretta. Il quiz show di Gerry Scotti, tra i protagonisti assoluti della stagione televisiva Mediaset, non andrà in onda in prima serata per via della finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Si tratta del terzo stop stagionale per il programma, ormai abituato a cedere il passo agli eventi sportivi di maggiore richiamo. Una pausa che arriva in un momento di ascolti serratissimi e di duello costante con Affari Tuoi, sempre più vicino nelle rilevazioni Auditel.

La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 13 maggio: spazio alla finale Lazio-Inter

I fan di Gerry Scotti e de La Ruota della Fortuna, questa sera 13 maggio, dovranno rinunciare al loro appuntamento quotidiano. Canale 5 ha infatti deciso di sospendere il game show per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in programma sull’ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 21. Il collegamento dallo stadio Olimpico di Roma inizierà alle ore 20 sul Canale 20 con il prepartita condotto da Monica Bertini. Dalle 20.40 la linea passerà poi a Canale 5 per la telecronaca live affidata a Riccardo Trevisani, affiancato dal commento tecnico di Massimo Paganin. La partita sarà disponibile gratuitamente anche in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa la programmazione di Canale 5 per mercoledì 13 maggio 2026, senza La Ruota della Fortuna:

18:40 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:40 – Lazio-Inter (Coppa Italia)

Quello di stasera sarà il terzo stop stagionale per La Ruota della Fortuna, che aveva già saltato le puntate del 3 marzo e del 21 aprile per lasciare spazio alla diretta della doppia sfida tra Inter e Como valida per la semifinale di Coppa Italia. Salvo ulteriori cambi di palinsesto, questa dovrebbe essere l’ultima pausa del programma prima della chiusura estiva prevista a metà luglio 2026, quando Gerry Scotti passerà il testimone a Max Giusti, chiamato a guidare The Wall, il nuovo game show destinato all’access prime time estivo di Canale 5.

Gerry Scotti si ferma, Affari Tuoi punta al colpo grosso

Lo stop di Gerry Scotti arriva in un momento particolarmente delicato della stagione, con la sfida contro Affari Tuoi più accesa che mai. Dopo un autunno in cui La Ruota della Fortuna sembrava avere preso il sopravvento, e un inizio di 2026 che ha visto il ritorno al vertice di Affari Tuoi anche grazie agli innesti di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, i due programmi stanno ormai viaggiando praticamente appaiati ogni sera.

È quindi plausibile immaginare che, senza la concorrenza diretta di Scotti, Stefano De Martino possa approfittarne e portare a casa uno dei migliori risultati stagionali alla guida di Affari Tuoi.

Lunedì 11 maggio

La Ruota della Fortuna: 24,7% share (4 milioni e 992mila spettatori)

Affari Tuoi: 24,1% share (4 milioni e 856mila spettatori)

La Ruota della Fortuna: 24,7% share (4 milioni e 992mila spettatori) Affari Tuoi: 24,1% share (4 milioni e 856mila spettatori) Domenica 10 maggio

La Ruota della Fortuna: 21,8% share (4 milioni e 210mila spettatori)

Affari Tuoi: 23% share (4 milioni e 419mila spettatori)

La Ruota della Fortuna: 21,8% share (4 milioni e 210mila spettatori) Affari Tuoi: 23% share (4 milioni e 419mila spettatori) Sabato 9 maggio

La Ruota della Fortuna: 22,4% share (3.766.000 spettatori)

Affari Tuoi: 21,8% share (3.648.000 spettatori)

La Ruota della Fortuna: 22,4% share (3.766.000 spettatori) Affari Tuoi: 21,8% share (3.648.000 spettatori) Venerdì 8 maggio

La Ruota della Fortuna: 23% share (4.425.000 spettatori)

Affari Tuoi: 23,3% share (4.464.000 spettatori.

Potrebbe interessarti anche