La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pizzica Samira Lui sul fidanzato: “Luigino è disperato”, serata di lacrime e fake news Gerry Scotti ha voluto stuzzicare Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 9 marzo facendo una rivelazione sul suo fidanzato, lei ha però negato

Inizia oggi, lunedì 9 marzo 2026, una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia al pubblico, all’insegna di una serata all’insegna della leggerezza, che proseguirà poi con "Scherzi a parte" condotto da Max Giusti (tra le vittime ci sarà anche Samira Lui). Gerry Scotti fa il suo ingresso in studio accompagnato dalla band, che ha scelto un brano particolare, che lui riconosce e apprezza al punto tale da dire: "Addirittura?". IL riferimento è al "Moonwalk" di Michael Jackson, lui prosegue quindi il suo discorso: "Che settimana andiamo a cominciare, con che sound e come sempre è il sound dei nostri Fortuna Five. I concorrenti sono già qui, il pubblico è caldo, vi dico semplicemente benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna"".

Non manca una battuta tra lui e il cantante: "Hai visto, Marco, ci sei rimasto male che sapevo tutti i passi di Michael Jackson? Modestamente sono stato coreografo, anni e anni fa, poi una disfunzione ghiandolare mi ha fatto ingrassare".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Martina, ginecologa di Torino, che ha vinto 35.400 euro in una sola sera. A sfidarla sono Cinzia, funzionaria amministrativa di Dorgali (Nuoro) e Giuseppe, programmatore informatico di Palermo.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che come ogni lunedì è accompagnata da un nuovo stacchetto musicale, questa volta la scelta è ricaduta su "Roma-Bangkok" di Baby K. Una volta arrivata, lui le dice subito: "Ero invidioso dei tuoi stacchetti, stasera ho ballato anch’io", lei dice di non averlo visto, per questo lui replica: "Mi hanno confuso con Michael Jackson, ma ero io".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Chake", tipica del Paraguay, che si rivela essere una parola che "si esclama per un periodo imminente". A dare la soluzione è Cinzia, che conquista 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di procedere con la partita, Scotti rivela di essere stato contattato dal ricercatore etimologico Paolo Cecconato, che ha fatto una ricerca sulle origini del suo cognome e di quello di Samira. Come da lui scoperto, "Scotti deriva da ‘Scottish’, ovvero quelli della Scozia, mentre Lui viene dall’Italia, dal Medioevo e risale a Luigi/Luiso". Questo spinge il conduttore a fare un’osservazione alla ragazza: "Luigi era nel tuo destino, se ti sposi Luigi (il suo fidanzato, ndr) diventi Luigi Luigi".

Si procede con una formula diversa rispetto al solito, è il momento del "Regno degli animali", a tema "Drago Blu", soluzione data dallo sfidante quando mancavano ancora diverse lettere sul tabellone, ma questo gli consente di ottenere i suoi primi 1.000 euro. È la volta del "Round Musicale" a tema "Fatti più in là", soluzione data ancora da Giuseppe, che sale a 3.800 euro, sufficienti per balzare in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 55 mila euro. A dare la soluzione è Martina, che si riscatta al meglio, volando a 8.200 euro. Il maialino, invece, va a dormire con 60.700 euro.

Questa sera è previsto l’esordio di una nuova manche, dal titolo "Se la sai raddoppi", con un’ambientazione particolare, che dà l’idea quasi di essere nella libreria di Harry Potter, dedicata proprio ai libri più importanti del mondo. Chi risolve questo tabellone avrà diritto a un secondo tabellone che gli potrà permettere di raddoppiare. Si parte con un vero classico come "Moby Dick". A dare la soluzione è ancora la campionessa, che riesce a tenere il gioco per gran parte della manche, così da garantirsi la possibilità di indovinare un altro tabellone a tema "Moby Dick", da risolvere in 15 secondi, totalmente bianco, ma con la possibilità di indicare quattro consonanti e una vocale. Se dovesse farcela, i 7.300 euro di questa manche diventeranno il doppio. La campionessa purtroppo non riesce a farcela, non perde comunque quanto conquistato prima, semplicemente non lo raddoppia, ma già così incrementa il suo vantaggio salendo a 15.500 euro.

È ancora la campionessa a dare la risposta esatta al "Round Mistero" su un tema che interessa un po’ tutti, ovvero la possibilità di smettere o meno di russare, basta questo per farla salire a 16.500 euro. Gerry ne approfitta per parlarne con Samira: "Ho letto un’intervista e so che russi di brutto", lei nega dicendo che "scrivono tante cose", ma lui prosegue: "Io ho letto, Luigi disperato, non dormo più, quella lì russa come una vaporiera, ha messo anche una tua foto". Lei replica: "È una fake news, io dormo, non lo so, ma non me lo hanno mai detto", Scotti replica: "Io ho mille difetti ma non russo". Il conduttore coinvolge Giuseppe nel suo discorso. "Che brutta quell’intervista di Luigi, l’hai vista anche tu? Dice: ‘Non ce la faccio più fischia come una locomotiva'".

La partita prosegue, si riesce anche a fare una manche supplementare del "Triplete", che porta ancora Martina a essere in testa a 16.500 euro, seguita da Giuseppe a 4.800 e da Cinzia a 4 mila, tutto può essere comunque ancora aperto con "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Cinzia, che sale a 10.400 euro, non sufficienti per conquistare il titolo, è ancora Martina a essere campionessa con 16.400 euro.

La serata si conclude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove la dottoressa deve indovinare tre frasi a tema "Segno". La campionessa indovina la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto della busta rossa, dove si trovano 15 mila euro. Martina parte dalla numero 3 su suggerimento della sorella, dove ci sono solo 100 euro, lei inevitabilmente decide di cambiarla e passare alla numero 2, che contiene addirittura 100 mila euro. Insomma, la serata finisce nel modo migliore! A fine puntata le due sorelle sono evidentemente commosse, Gerry e Samira sono felicissimi per loro.

