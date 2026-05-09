La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa commuovere Gerry Scotti: "Sempre nel cuore". Poi lacrime per il colpaccio della concorrente Sabato 9 maggio 2026 è andata in scena La Seconda Chance a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui sono sempre più affiatati, va benissimo anche per la concorrente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il sabato ormai da qualche settimana è sinonimo di "La Seconda Chance" a "La Ruota della Fortuna", la puntata speciale in cui tornano in gara alcuni concorrenti che si erano mostrati ma piuttosto sfortunati a causa di troppi "Bancarotta" o "Passa", cosa che avverrà anche questa sera, 9 maggio 2026. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five e da "Happy Together", ormai diventata la sigla del sabato, scelta per l’entusiasmo che sa dare, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Questa è la sigla che vorrei tutti i giorni, non solo il sabato, ‘Happy Together’, buon fine settimana a voi, grazie ai miei concorrenti, grazie al mio pubblico, grazie ai Fortuna Five, dobbiamo andare negli stadi, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

A giocare Diego, impiegato di Genova, Gabriele, assistente amministrativo al Policlinico San Matteo di Pizzale (Pavia) e Anastasia di Milano.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, anche lei con il suo stacchetto del sabato, accolta da una vera ovazione, per questo dice subito: "Mamma mia, ma che pubblico c’è stasera?", Gerry replica: "E’ gente strana, si sono bombati per venire qua", entrambi ringraziano per l’affetto. Il conduttore continua: "Sai che a volte lavoriamo talmente tanto che sfuggono le cose belle della vita, io non ti ho ancora ringraziato per le parole belle che hai detto su di me a ‘Verissimo‘ la settimana scorsa, mi sono commosso". Lei è ovviamente felice di questo: "Grazie, grazie a te, sono le tue belle parole, altro che le mie, hai detto cose importanti, che porterò sempre nel mio cuore". Gerry dice ancora:

"Grazie signorina, è bello sapere che qualcuno durante la giornata ti sta anche a sentire, oltre che a guardare"

La Ruota della Fortuna, puntata 9 maggio 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del tempo", manche che troviamo solitamente il sabato, a tema "9 maggio 1950", frase indovinata da Anastasia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si continua con "La Ruota del sabato sera", a tema "Promozioni", Anastasia parte subito in grande arrivando a 9.500 euro e con lo spicchio "Raddoppia", che le permette di arrivare subito a 19 mila euro. Scotti quindi sottolinea: "19 mila euro e siamo solo all’inizio, questa signora ci manda a casa in mutande", per questo Samira replica: "In bancarotta ci andiamo noi". Effettivamente la concorrente dà anche la soluzione, così da balzare a 20 mila euro, mentre entrambi gli avversari solo a zero. La frase era riferita al passaggio dalla radio alla Tv de "La corrida", occasione a cui il presentatore è legato avendo avuto modo di esserne al timone, per questo chiede a Samira se "da bambina lo guardasse con la nonna sulle ginocchia", cosa che conferma: "Io sempre, era fisso, guai a chi cambiava canale".

Spazio a "Il Regno degli Animali", manche tipica de "La Ruota della Fortuna", a tema "Il Corgi", altra frase indovinata da Anastasia, che incrementa il suo bottino a 21 mila euro. Spazio a "Il Mistero", che può consentire a tutti di svoltare grazie allo spicchio da 10 mila euro, a tema "Mistero Italiano", soluzione data da Gabriele, che guadagna 1.800 euro, mentre nel frattempo Anastasia è finita a zero.

Anche il sabato viene confermato il "Triplete", a tema "Cose piccole", al termine a guidare è Gabriele con 2.800 euro, seguito da Diego a 2 mila, chiude Anastasia a zero, a stabilire chi vincerà la puntata sarà però come sempre "L’Ultmo Round", che ha spesso regalato sorprese. A dare l’ultima soluzione è Anastasia, che vince la puntata a 4.800 euro.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie, dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Albero", se dovesse farcela può ottenere la possibilità di tornare in gara nelle puntate "tradizionali". Anastasia indovina la prima e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Gerry mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro. Si decide di aprire prima la busta numero 3, prima di aprirla Gerry tergiversa: "Vabbè, tanto la può cambiare, secondo voi la cambia? Non si può cambiare, non si può cambiare, chi non crede alla seconda opportunità deve andare a letto pensandoci, signori, lei ci stava salutando cinque minuti fa, nonostante sia stata la più brava della serata era a zero e adesso ha 200 mila euro!". Tutti sono increduli e felici per lei, Scotti dice: "Abbiamo pensato per questo ‘La Seconda Chance’, è una cosa, un’emozione ancora più grande, ora sta piangendo, come è giusto che sia", Samira dice: "Ci credo, piangerei anch’io, brava".

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