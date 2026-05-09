La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa commuovere Gerry Scotti: "Sempre nel cuore". Poi lacrime per il colpaccio della concorrente
Sabato 9 maggio 2026 è andata in scena La Seconda Chance a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui sono sempre più affiatati, va benissimo anche per la concorrente
Il sabato ormai da qualche settimana è sinonimo di "La Seconda Chance" a "La Ruota della Fortuna", la puntata speciale in cui tornano in gara alcuni concorrenti che si erano mostrati ma piuttosto sfortunati a causa di troppi "Bancarotta" o "Passa", cosa che avverrà anche questa sera, 9 maggio 2026. Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five e da "Happy Together", ormai diventata la sigla del sabato, scelta per l’entusiasmo che sa dare, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Questa è la sigla che vorrei tutti i giorni, non solo il sabato, ‘Happy Together’, buon fine settimana a voi, grazie ai miei concorrenti, grazie al mio pubblico, grazie ai Fortuna Five, dobbiamo andare negli stadi, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".
A giocare Diego, impiegato di Genova, Gabriele, assistente amministrativo al Policlinico San Matteo di Pizzale (Pavia) e Anastasia di Milano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, anche lei con il suo stacchetto del sabato, accolta da una vera ovazione, per questo dice subito: "Mamma mia, ma che pubblico c’è stasera?", Gerry replica: "E’ gente strana, si sono bombati per venire qua", entrambi ringraziano per l’affetto. Il conduttore continua: "Sai che a volte lavoriamo talmente tanto che sfuggono le cose belle della vita, io non ti ho ancora ringraziato per le parole belle che hai detto su di me a ‘Verissimo‘ la settimana scorsa, mi sono commosso". Lei è ovviamente felice di questo: "Grazie, grazie a te, sono le tue belle parole, altro che le mie, hai detto cose importanti, che porterò sempre nel mio cuore". Gerry dice ancora:
"Grazie signorina, è bello sapere che qualcuno durante la giornata ti sta anche a sentire, oltre che a guardare"
La Ruota della Fortuna, puntata 9 maggio 2026: cosa è successo
Si parte con "La Ruota del tempo", manche che troviamo solitamente il sabato, a tema "9 maggio 1950", frase indovinata da Anastasia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.
Si continua con "La Ruota del sabato sera", a tema "Promozioni", Anastasia parte subito in grande arrivando a 9.500 euro e con lo spicchio "Raddoppia", che le permette di arrivare subito a 19 mila euro. Scotti quindi sottolinea: "19 mila euro e siamo solo all’inizio, questa signora ci manda a casa in mutande", per questo Samira replica: "In bancarotta ci andiamo noi". Effettivamente la concorrente dà anche la soluzione, così da balzare a 20 mila euro, mentre entrambi gli avversari solo a zero. La frase era riferita al passaggio dalla radio alla Tv de "La corrida", occasione a cui il presentatore è legato avendo avuto modo di esserne al timone, per questo chiede a Samira se "da bambina lo guardasse con la nonna sulle ginocchia", cosa che conferma: "Io sempre, era fisso, guai a chi cambiava canale".
Spazio a "Il Regno degli Animali", manche tipica de "La Ruota della Fortuna", a tema "Il Corgi", altra frase indovinata da Anastasia, che incrementa il suo bottino a 21 mila euro. Spazio a "Il Mistero", che può consentire a tutti di svoltare grazie allo spicchio da 10 mila euro, a tema "Mistero Italiano", soluzione data da Gabriele, che guadagna 1.800 euro, mentre nel frattempo Anastasia è finita a zero.
Anche il sabato viene confermato il "Triplete", a tema "Cose piccole", al termine a guidare è Gabriele con 2.800 euro, seguito da Diego a 2 mila, chiude Anastasia a zero, a stabilire chi vincerà la puntata sarà però come sempre "L’Ultmo Round", che ha spesso regalato sorprese. A dare l’ultima soluzione è Anastasia, che vince la puntata a 4.800 euro.
La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie, dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Albero", se dovesse farcela può ottenere la possibilità di tornare in gara nelle puntate "tradizionali". Anastasia indovina la prima e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Gerry mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro. Si decide di aprire prima la busta numero 3, prima di aprirla Gerry tergiversa: "Vabbè, tanto la può cambiare, secondo voi la cambia? Non si può cambiare, non si può cambiare, chi non crede alla seconda opportunità deve andare a letto pensandoci, signori, lei ci stava salutando cinque minuti fa, nonostante sia stata la più brava della serata era a zero e adesso ha 200 mila euro!". Tutti sono increduli e felici per lei, Scotti dice: "Abbiamo pensato per questo ‘La Seconda Chance’, è una cosa, un’emozione ancora più grande, ora sta piangendo, come è giusto che sia", Samira dice: "Ci credo, piangerei anch’io, brava".
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti supereroe stravolge Samira Lui: “E’ stupendo”, ma il nuovo format fallisce
Il sabato La Ruota della Fortuna si trasforma ne La seconda chance con i concorrenti...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre (troppo) e poi si spaventa: “Samira Lui è diversa”, serata da record e fischi
La puntata di sabato 25 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna è dedicata a La Second...
La Ruota della Fortuna, da Gerry Scotti lacrime di gioia (con finale atroce). Poi la Hunziker fa ingelosire Samira Lui
A La Ruota della Fortuna martedì 28 aprile 2026 arriva Michelle Hunziker, che contri...
La Ruota della Fortuna, svelata l’innamorata di Gerry Scotti: “È gelosa di Samira Lui”. E la serata finisce in commozione
A sorpresa, nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 30 aprile 2026, Gerry...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'sgrida' Samira Lui: "Lei dovrebbe avere un grembiulino". Poi il dramma per il campione
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 5 maggio 2026 Gerry Scotti ha avu...
La Ruota della Fortuna, imprevisto in diretta per Samira Lui: "Sta morendo?", la reazione di Gerry Scotti
Piccolo imprevisto per Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì ...
La Ruota della Fortuna, finale col brivido e Gerry Scotti perfidissimo: “E’ incredibile”, Samira Lui chiude con uno spavento
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 8 maggio 2026 Gerry Scotti divent...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui in versione sposa: "Sono già andata"
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 24 aprile 2026 Samira Lui si pres...