La Ruota della Fortuna, Samira Lui ferma il gioco e fa piangere Gerry Scotti: “Dopo questa mi ritiro” A La Ruota della Fortuna giovedì 9 luglio 2026 Gerry Scotti è commosso per i complimenti di Samira Lui, che manifesta tutta la sua gratitudine

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 9 luglio 2026 (e lo sarà per tutta l’estate), pronta a regalare un’ora di intrattenimento e leggerezza a chi si sintonizza su Canale 5. I Fortuna Five hanno come sempre il compito di accompagnare l’ingresso in studio di Gerry Scotti, introdotto come "il numero 1, l’indiscusso maestro della televisione italiana", con tanto di titolo di "Dottore".

Lui prosegue così con il suo discorso introduttivo: "Grazie, che bella accoglienza morbida, io starei qui così, c’è qualcuna che vuol ballare? Vado a prendere questa signora (e si mettono a fare qualche passo, ndr). Va bene, basta, grazie, vi voglio bene. Signori, ringraziamo i ragazzi dei Fortuna Five, ancora una volta vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Ma le sue parole non finiscono qui: "Grazie del ‘Dottore’, non sono abituato a farmi chiamare così, sono dottore da un mese, questi ragazzi si sono accorti che non mi avevano mai presentato come ‘Dottore’, non fatelo più", il cantante ne prende quindi atto. "Ma quale Dottore, io sono qua nel mio opificio a farvi compagnia un’ora, a tentare di far vincere qualcosa ai concorrenti".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Luana, che ieri ha vinto 26.500 euro. A sfidarla sono Francesca, commerciante di abbigliamento donna (negozio aperto dal 1922) di Carini (Palermo) e Simone, tecnico radiologo di Sondrio.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, una volta arrivata Gerry la stuzzica subito: "Sono cambiati i tempi, mi accorgo che le gonne sono talmente corte che le tasche sono più lunghe delle gonne (in riferimento al suo outfit, ndr). Che cosa ci mette lì, la merenda?", lei ribatte: "Le provviste, se mi viene fame durante la puntata, uno snack non me lo toglie nessuno". La giovane ci tiene però a fare un discorso: "Sono contenta che oggi la band abbia presentato Gerry come il Dotto Scotti, ormai è passato un mese, ma quest’uomo è tanto umile, quindi non vuole mai elogiarsi, ma merita davvero tanto. E’ un grandissimo risultato, io sono fiera di poter apprendere ogni giorno qualcosa da te, ma penso che giovani ma anche grandi ogni giorno possano prendere con tanta leggerezza e ironia qualcosa in più nella vita grazie a te. Complimenti per questo traguardo incredibile e meritatissimo". Lui ha gli lucidi e replica: "Grazie di cuore, dopo questo mi ritiro. Non smettiamo mai però di avere appetito nella vita".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 luglio 2026: cosa è successo

Si parte da "Piatti estivi", a tema "Trofie al pesto", la frase è "avvantaggiate con fagiolini e patate", come indovinato da Luana, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Gerry saluta una coppia presente tra il pubblico, Maria ed Egidio, che si sono presentati per festeggiare i loro 56 anni di matrimonio, il presentatore li esorta quindi a suggellare il momento con un bacio.

Si continua con "Un’estate fa", a tema "Estate 1609", a Samira scappa una battuta rivolta a Gerry: "Lei era piccino". A dare la risposta esatta è Simone, che guadagna i suoi primi 1.500 euro. Spazio alla manche "Tormentoni", tabellone dal titolo "Surfin’ USA", a indovinare la frase è ancora Simone, che raggiunge 4.800 euro. Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto personale legato alla canzone: "Era diventato l’inno di tutti i ragazzi, i capelli lunghi, le chitarre, i falò in spiaggia, il surf, dovevi vedere me in quegli anni!", lei commenta: "Io immagino, che peccato non essere nata prima", lui prosegue: "Peccato tu non abbia vissuto il meglio di quegli anni", ma Samira si consola: "Vabbè, ma lei più va avanti, più migliora". Il conduttore va avanti nel suo racconto: "Io avevo uno di quei furgoncini bicolore, con sopra il surf, mi muovevo qui per le spiagge di Cologno Monzese.Sa come mi chiamavano? Er Pantegana, facevo successo", la Lui ribatte: "In riva all’idroscalo, ma perché rispondo? Non lo voglio sapere".

Spazio per "Ciak, si gira", tabellone incentrato su "I Soliti Ignoti", manche davvero ricca perchè ci sono due ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, e uno con il pop corn, che porta invece a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Al primo giro di ruota Francesca trova i pop corn, ma fortunatamente non perde niente, restano i ciak dal valore più alto. A dare la risposta esatta è la campionessa, che sale a 4.500 euro, così da tallonare lo sfidante.

E’ il momento del "Traghetto Express" a tema "New York New York", è Francesca sul finale di manche a trovare lo spicchio dedicato. Mentre la concorrente gioca in solitaria, Scotti la invita a rallentare nella scelta delle lettere, visto che "Samira ha una certa età, finché è vicino ce la fa, poi deve mettere le scarpe da ginnastica". E’ poi lei a dare la soluzione e ad arrivare a 4 mila euro, così da rendere la partita decisamente equilibrata. Qui si parla della sqadra di New York di basket tornata a vincere il campionato dopo oltre 50 anni, al conduttore scappa la battuta: "Chissà se io dovrò aspettare 53 anni per il Milan, vedremo, non ci sarò più".

La serata a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Distanze", al termine ci si trova con Francesca in testa a 6 mila euro, segue Luana a 5.500 euro, chiude Simone a 4.800 euro, tutto può quindi ancora succedere, sarà a maggior ragione "L’Ultmo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare l’ultima soluzione è Simone, che sale a 10.800 euro, cifra che gli permette di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il montepremi conquistato con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova con tre frasi a tema "Ponte". Le cose non vanno però troppo bene, Simone non dà alcuna risposta esatta, si trova così con tre buste rosse. Gerry parte aprendo la busta numero 3, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 1, che contiene 5 mila euro, infine la numero 2, che era riferito alla frase sul ponte odontoiatrico. Questo spinge Gerry a tergiversare prima di svelare l’importo: "Ma se li è fatti fare d’oro? Come i rapper americani, tutti d’oro con i diamanti, giura che dormi lo stesso. Signori, io devo dare le belle e le brutte notizie, con quel ponte lasci lì 1000 euro". Era evidentemente un bluff, il campione quindi dice: "Ci posso dormire lo stesso".

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