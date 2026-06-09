La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perfido col campione (che affonda): “Non posso non dirlo”. E spiazza Samira Lui con un regalo speciale A volte Gerry Scotti ama scherzare con i concorrenti prendendosi gioco di loro quando sono in ansia, lo ha fatto nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 9 giugno 2026

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 9 giugno 2026. Ad accogliere Gerry Scotti come sempre sono i Fortuna Five, che presentano il quiz come "la ciliegina sulla torta delle nostre giornate", lui riconosce subito il brano scelto e dice: "Facci sognare, ‘My Sweet Louise’, a Luisa, che bella, vedrete, anzi sentirete d’estate i nostri ragazzi quanti tormentoni vi prepareranno, stanno pescando nella musica degli anni ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, e basta, basta. Va bene, i Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Lui poi prende spunto dal titolo della canzone per dire: "Lo dedichiamo a tutte le dolci Luise che ci stanno guardando".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Lorenzo, graphic designer, che ieri ha vinto 42 mila euro. Gerry lo stuzzica, sapendo che la sua professione lo porta a realizzare i caschi dei piloti del Motomondiale, gli chiede quindi: "Se dovessi farmi un casco con un tema che ricorda lo zio Gerry cosa disegneresti?", lui replica: "Innanzitutto una bella caricatura, nel nostro settore vanno, poi per rimanere in tema qualcosa di colorato". Scotti ribatte: "Tipo la ruota, un casco ruota, però lo usi tu, se vado in giro io mi abbaiano i cani. Ma se me lo fanno accetto". A sfidarlo sono Angela di Roma, che lui definisce "una bella signora, davvero elegante" e Giorgia mpiegata nell’assistenza clienti per una multinazionale norvegese in integratori di bellezza, di Bellinzago (Milano).

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con un abitino bianco con i pois rossi, lei decide di svolazzare il suo abito esattamente come ieri anche se quello era più lungo, Gerry le dice: "Pure quella corta", lei dice: "Ci si prova un po’ con tutto". Il conduttore vuole poi sapere meglio come sia il testo di "Al tuo paese", la canzone de suo stacchetto, lei risponde: "Te ne vai al tuo paese", per poi precisare: "Quanto torni al tuo paese". Scotti replica: "Ho la sorpresina, biondina. Un grande artista, un amico di Alan, il signor Nicola Napoletano mi ha recapitato nel mio camerino una cosa che riguarda te, verrò ad appenderlo nel tuo camerino"". Si tratta di un ritratto della giovane che apprezza davvero: "E’ bellissimo, complimenti, anche la cornice, ogni minimo dettaglio", Il padrone di casa prosegue: "Io ero tutto gasato, ho detto: ‘Che bello, mi hanno fatto un quadro’, e invece era di Samira". Lei ringrazia: "Grazie Nicola, è veramente stupendo, lo appendo in camerino, anzi me lo appende Gerry", lui conclude: "Sì, ho già il martello e il chiodo".

La Ruota della Fortuna, puntata 9 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Hakihi", tipica delle Hawaii, prima che tutti indovinino Scotti dice: "A me è capitato, anche a Milano, non c’è bisogno di andare alle Hawaii, secondo me è più facile a Milano". Questa sta a indicare "una strana sensazione di smarrimento", come indovinato da Lorenzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti sottolinea: "Quando sono gentili ti danno tutte le indicazioni insieme, se tu dici: ‘Non ho capito’ ti senti scemo, allora dici: ‘Grazie’. E sei Hakihi".

Come di consueto, prima di procedere il conduttore saluta parte del pubblico, alcuni vengono da Asti, lui riferisce di avere ricevuto un invito speciale, alla sagra "Vespam e salam", Samira dice: "Tu che ami il salame, è perfetto".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Nera", a dare la soluzione è il campione, che sale a 8.400 euro, prendendo quindi già un discreto vantaggio rispetto agli avversari. E’ la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "La Iena", soluzione data da Angela, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, con tanto di baciamano di Gerry che le dice: "Complimenti alla mia bella concorrente, in rappresentanza di tutte le pensionate d’Italia. Sono appassionatissime del nostro gioco", ma la concorrente replica: "No, ci sono anche tanti giovani",

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 64.200 euro, per un tabellone dal titolo "La rabbia mitologica". A indovinare la frase è ancora Angela, che sale a 4.700 euro. Il maialino va a dormire con 69.700 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta incentrata su "La storia infinita". A dare la risposta esatta è il campione, che guadagna 9.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone come aveva fatto ieri facendo un allungo poi rivelatosi decisivo per la conquista del titolo. Questa volta Lorenzo non ce la fa, ma raggiunge i 18.300 euro, mentre nel frattempo Angela è tornata a zero (come l’altra sfidante).

Arriva quindi il momento del "Round Express", con lo spicchio che può consentire di giocare in solitaria e svoltare la propria partita, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore. L’occasione capita ad Angela, purtroppo però chiama una lettera che non c’è, così da vanificare quanto fatto fino a poco prima. La frase questa volta viene indovinata da Giorgia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Le due sfidanti possono però provare ad arginare il dominio di Lorenzo con il "Triplete", a tema "Esagerazioni". Al termine ci si trova con il campione ancora in vetta a 18.300 euro, seguito da Giorgia a 3 mila euro, chiude Angela a 1.000. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", che ha spesso portato a diversi stravolgimenti, con un tabellone dal titolo "Fermata". A dare l’ultima risposta è Giorgia, grazie a questa sale a 10.200 euro, purtroppo non sufficienti, a restare campione è Lorenzo con 18.300 euro.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie" dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Dolce". Le cose purtroppo non vanno bene, il giovane resta a bocca asciutta con tre buste rosse. Scotti parte mostrando la busta numero 3, dove c’erano 10 mila euro, si prosegue con la busta numero 1, che contiene 15 mila euro. Si chiude con la numero 2, con Gerry che anticipa dicendo: "Speriamo non sia una mazzata – poi tergiversa mentre Samira canta ‘Dolceamaro’ e il concorrente sembra sconfortato -. Quella canta, questo piange, che facciamo? Io devo dirglielo, non posso non dirglielo, questo non dorme. Vabbè, dai, si dice ‘Cosa fatta, capo A’, non ci pensare, la tua vita, te lo giuro, non cambierà. Resterà uguale, c’erano 100 euro".

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